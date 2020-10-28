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Люди под дождем на площади Пикадилли в Лондоне

Британские ученые заговорили о несовершенстве первых вакцин от коронавируса

© AP Photo / Alberto Pezzali
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Темы:
Ситуация с коронавирусом COVID-19 в мире (1403)
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Тем временем сами британцы надеются на то, что в начале 2021 года в стране будет готова вакцина, а вакцинация начнется уже к Рождеству

ТБИЛИСИ, 28 окт — Sputnik. Британские ученые заявили, что вакцины от COVID-19 первого поколения могут действовать не для всех, увы, быть несовершенными и только уменьшать симптомы заболевания, а не предотвращать заражение, пишет научный журнал Lancet.

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"Первое поколение вакцин, скорее всего, будет несовершенным. Мы должны быть готовы, что они могут не предотвращать заражение, а, скорее, уменьшать симптомы, и даже тогда могут работать не для всех или не на длительный период", – цитирует журнал главу рабочей группы правительства Великобритании по вакцине от COVID-19 Кейт Бингэм. 

При этом руководитель рабочей группы подчеркнула, что вакцина от коронавируса – самая ожидаемая в истории. Между тем в данное время неизвестно, создадут в Великобритании вакцину от COVID-19 или нет, и призвала снять розовые очки.

Как отмечает Бингэм, в доступе рабочей группы правительства Великобритании в данное время есть шесть потенциальных вакцин.

В Великобритании ранее заявили, что рассчитывают на то, что в начале 2021 года в стране будет готова вакцина. Не исключено, что вакцинация может стартовать уже перед Рождеством. Независимое исследование, осуществленное специалистами Бристольского университета, предварительно подтвердило безопасность и эффективность вакцины, которая разрабатывается сейчас в Оксфорде.

Темы:
Ситуация с коронавирусом COVID-19 в мире (1403)


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