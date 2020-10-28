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Нидерланды закрылись для граждан Грузии

© photo: Sputnik / Maxim Blinov
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Темы:
Ситуация с коронавирусом COVID-19 в мире (1403)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/world/20201028/249828814/Niderlandy-zakrylis-dlya-grazhdan-Gruzii-.html

Еще одна страна Евросоюза изъяла Грузию из списка безопасных стран и установила для ее граждан жесткие ограничения

ТБИЛИСИ, 28 окт — Sputnik. С 27 октября Нидерланды ограничили въезд в страну гражданам Грузии с целью туризма.

С учетом ухудшившейся эпидситуации Нидерланды изъяли Грузию из списка безопасных стран. До этого Грузия относилась к числу "зеленых стран" и с 1 июля ее гражданам был разрешен въезд в Нидерланды.

Евросоюз исключил Грузию из списка безопасных стран>>

По новым правилам, в виде исключения в Нидерланды сейчас могут отправиться те граждане Грузии, или постоянно проживающие лица (и члены их семей), у которых есть гражданство Нидерландов (или вид на жительство), стран ЕС или Объединенного Королевства. Также те лица, которые являются гражданами или имеют право на проживание в Норвегии, Исландии, Швейцарии, Монако, Андоре, Сан-Марино или Ватикане.

Въехать на территорию Нидерландов также могут лица, которые имеют долгосрочную визу (MVV), работают в стране (врач, медсестра, водители трейлеров, исследователь и так далее), регулярно пересекают границу (cross-border commuter), трудоустроенные в секторе энергетики, на ветряной электростанции, офшорной компании и так далее.

Пассажиры в масках в терминале прилета в аэропорту столицы Грузии. Власти принимают меры по борьбе с коронавирусом
© Sputnik / STRINGER
На родину без карантина: для граждан Грузии устанавливаются новые правила

Во время пересечения границы нужно иметь при себе документы, подтверждающие право въезда на территорию страны. Им, возможно, придется пройти десятидневный карантин.

Ознакомиться с детальной информацией можно на сайте правительства Нидерландов.

В Нидерландах зафиксировано 311 889 случаев коронавируса, из них скончались 7 142 человека.

Что касается Грузии, то здесь эпидситуация ухудшается с каждым днем.

Согласно данным на утро 27 октября правительственного сайте StopCov, с начала пандемии в Грузии коронавирус диагностирован у 32 127 человек. 12 632 пациента выздоровели, 238 скончались.

 

 

Темы:
Ситуация с коронавирусом COVID-19 в мире (1403)


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