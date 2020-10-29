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Швейцария изъяла Грузию из "красной зоны"

© CC0 / Pixabay
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Темы:
Ситуация с коронавирусом COVID-19 в мире (1405)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/world/20201029/249845268/Shveytsariya-izyala-Gruziyu-iz-krasnoy-zony.html

Из так называемого списка "красной зоны" исключены те страны, в которых количество инфицированных на 100 тысяч населения меньше, чем в самой Швейцарии

ТБИЛИСИ, 29 окт — Sputnik. Швейцария исключила большинство стран из так называемого списка "красной зоны", в том числе и Грузию, об этом сообщается на сайте федерального офиса общественного здоровья Швейцарии.

В "красной зоне" остаются те страны и регионы, где на 100 тысяч населения приходится такое количество случаев, которое превышает показатели Швейцарии.

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© AP Photo / Thibault Camus
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Согласно списку, опубликованному на сайте, в "красный список" входят Андорра, Бельгия, Чехия и Армения. Кроме этого, "красной зоной" объявлены некоторые регионы Франции. Лица, которые будут приезжать в Швейцарию из этих стран или регионов, обязаны пройти карантин.

По данным на 28 октября, в Швейцарии был зафиксирован рекордный показатель инфицирования COVID-19 – 8 616 новых случаев. Из-за ухудшения эпидемиологической ситуации, федеральное правительство объявило об ужесточении мер безопасности. В частности, запрещено сидеть за одним столом более четырех человек в барах и ресторанах. Так же ограничено время работы этих заведений до 23:00.

Что касается Грузии, то число выявленных случаев заражения коронавирусом в стране за последние сутки увеличилось на 1 709, скончались еще 20 человек.

С начала пандемии в Грузии по сегодняшний день выявлено 35 567 случаев заражения коронавирусом.

 

Темы:
Ситуация с коронавирусом COVID-19 в мире (1405)


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