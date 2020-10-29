Швейцария изъяла Грузию из "красной зоны"

Из так называемого списка "красной зоны" исключены те страны, в которых количество инфицированных на 100 тысяч населения меньше, чем в самой Швейцарии

ТБИЛИСИ, 29 окт — Sputnik. Швейцария исключила большинство стран из так называемого списка "красной зоны", в том числе и Грузию, об этом сообщается на сайте федерального офиса общественного здоровья Швейцарии.

В "красной зоне" остаются те страны и регионы, где на 100 тысяч населения приходится такое количество случаев, которое превышает показатели Швейцарии.

Согласно списку, опубликованному на сайте, в "красный список" входят Андорра, Бельгия, Чехия и Армения. Кроме этого, "красной зоной" объявлены некоторые регионы Франции. Лица, которые будут приезжать в Швейцарию из этих стран или регионов, обязаны пройти карантин.

По данным на 28 октября, в Швейцарии был зафиксирован рекордный показатель инфицирования COVID-19 – 8 616 новых случаев. Из-за ухудшения эпидемиологической ситуации, федеральное правительство объявило об ужесточении мер безопасности. В частности, запрещено сидеть за одним столом более четырех человек в барах и ресторанах. Так же ограничено время работы этих заведений до 23:00.

Что касается Грузии, то число выявленных случаев заражения коронавирусом в стране за последние сутки увеличилось на 1 709, скончались еще 20 человек.

С начала пандемии в Грузии по сегодняшний день выявлено 35 567 случаев заражения коронавирусом.