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Сотрудники полиции в Ницце у собора Нотр-Дам на месте террористического нападения

Макрон обратился к нации в связи с нападением в Ницце

© REUTERS / ERIC GAILLARD
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Французский лидер высказал слова поддержки всей нации, католикам, а также жителям Ниццы и сообщил, что в пятницу созывает совет обороны

ПАРИЖ, 29 окт – Sputnik. Президент Франции Эммануэль Макрон, прибывший в Ниццу, заявил, что страна подверглась "исламской террористической атаке".

В четверг утром неизвестный напал с ножом на людей в церкви Нотр-Дам в Ницце, погибли три человека, несколько раненых. Ряд СМИ сообщает, что нападавший обезглавил двух человек.

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"...Мы вновь подверглись атаке... это за наши ценности, за наш вкус к свободе, за эту возможность на нашей земле свободно верить и не поддаваться никакому духу террора. И я еще раз ясно хочу сказать сегодня: мы не сдадимся", - сказал Макрон.

Криминалисты и полицейские эксперты в Ницце на месте террористического нападения
© REUTERS / ERIC GAILLARD
Криминалисты и полицейские эксперты в Ницце на месте террористического нападения

Макрон также указал, что в четверг было совершено нападение на консульство Франции в Саудовской Аравии. Французский лидер высказал слова поддержки всей нации, католикам, а также жителям Ниццы. 

Сергей Федоров – политолог, научный сотрудник Института Европы РАН
© photo: Sputnik
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"После убийства отца (Жака) Амеля летом 2016 года католики снова подвергаются нападению в нашей стране перед Днем всех святых. Вся Франция вместе с ними (католиками) и будет продолжать стоять на их стороне, чтобы религия могла свободно исповедоваться нашей стране", - отметил он.

В пятницу утром Макрон созовет совет обороны, передает РИА Новости. 

Совершивший атаку был быстро задержан правоохранительными органами. При задержании он был ранен. Мэр Ниццы Кристиан Эстрози заявил, что нападавший не переставал повторять "Аллах акбар". Все указывает на то, что произошедшее является терактом, подчеркивал мэр города. Расследованием нападения занимается антитеррористический отдел прокуратуры.

Резня в Ницце: что случилось в церкви Нотр-Дам?
© video: Sputnik
Резня в Ницце: что случилось в церкви Нотр-Дам? - видео

Французские СМИ утверждают, что мужчина, совершивший нападение на людей в церкви Ниццы, имеет гражданство Туниса, ранее он не попадал в поле зрение полиции. По данным телеканала BFMTV, нападавший в начале октября попал на территорию страны через итальянский остров Лампедуза. 

За последние две недели это второе нападение во Франции. Шестнадцатого октября в коммуне Конфлан-Сент-Онорин под Парижем был обезглавлен учитель истории Самюэль Пати. Убийство произошло у школы, где он преподавал. Ранее в ходе уроков, где обсуждалась тема свободы слова, учитель демонстрировал карикатуры на пророка Мухаммеда. Во время национальной церемонии прощания с учителем Макрон заявил, что Франция продолжит защищать свободу слова и не откажется от карикатур.

 



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