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Генеральный продюсер Матч ТВ Тина Канделаки

"Это заставляет содрогаться" - Канделаки о терактах во Франции

© photo: Sputnik / Nina Zotina
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Sputnik Грузия
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По мнению журналистки, глупо и преступно оправдывать насилие. И если за слова и карикатуры можно попросить прощения, то убитых людей вернуть нельзя

ТБИЛИСИ, 30 окт – Sputnik. Теракты во Франции прокомментировала Тина Канделаки - по словам журналистки все это заставляет содрогаться.

Теракт в Ницце: неизвестный напал на людей у церкви - фото >>>

"Убийство и обезглавливание учителя в пригороде Парижа, убийство трех человек (и опять отрезание головы) в Ницце, нападение на полицейских в Авиньоне — все это заставляет содрогаться. О пострадавших было и будет сказано не так много, как о карикатурах (зачастую оскорбительных) и о свободе слова (не имеющей отношения к оскорблениям). Погибли люди. Люди, не заслуживающие смерти", - написала Канделаки в Instagram.

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Убийство и обезглавливание учителя в пригороде Парижа, убийство трёх человек (и опять отрезание головы) в Ницце, нападение на полицейских в Авиньоне — все это заставляет содрогаться. ⠀ О пострадавших было и будет сказано не так много, как о карикатурах (зачастую оскорбительных) и о свободе слова (не имеющей отношения к оскорблениям). Погибли люди. Люди, не заслуживающие смерти. ⠀ Глупо отстаивать свое право на оскорбление людей по любому признаку. Сегодня в паблике этого очень много. Глупо и преступно оправдывать насилие. Но за слова и карикатуры извиниться можно, а вот вернуть убитых людей уже нельзя.

Публикация от Тина Канделаки (@tina_kandelaki)

По мнению журналистки, глупо отстаивать свое право на оскорбление людей по любому признаку. "Глупо и преступно оправдывать насилие. Но за слова и карикатуры извиниться можно, а вот вернуть убитых людей уже нельзя", - считает Тина.

В Ницце в церкви Нотр-Дам 29 октября утром мужчина напал с ножом на людей. Погибли три человека. Совершившего атаку быстро задержали. В ходе задержания он был серьезно ранен. Мэр Ниццы Кристиан Эстрози заявил, что нападавший не переставал повторять "Аллах акбар". Известно, что у совершившего атаку были найдены документы на имя выходца из Туниса, родившегося в 1999 году.

Это второе жуткое нападение во Франции за последние две недели. В коммуне Конфлан-Сент-Онорин под Парижем 16 октября  был обезглавлен учитель истории Самюэль Пати. Ранее на уроках, где обсуждалась тема свободы слова, учитель демонстрировал карикатуры на пророка Мухаммеда. Его убили прямо у школы, где он преподавал. В ходе  национальной церемонии прощания с учителем Макрон заявил, что Франция продолжит защищать свободу слова и не откажется от карикатур.



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