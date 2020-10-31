В Турции число жертв землетрясения увеличилось до 24

В зоне бедствия на западе Турции идут интенсивные работы по извлечению людей из-под завалов, спасателям активно помогают рядовые граждане

ТБИЛИСИ, 31 окт — Sputnik. В Турции продолжают считать жертв землетрясения. По последним данным, число погибших возросло до 24, пострадавших – до 804, сообщает РИА Новости, со ссылкой на агентство по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям.

Ранее сообщалось о 20 скончавшихся и 786 раненых.

Землетрясение магнитудой 6,6 произошло днем в пятницу на западе Турции. Эпицентр находился в море близ города Сеферихисар провинции Измир. Подземные толчки ощутили и на близлежащих греческих островах, местные сейсмологи оценили магнитуду в 6,9.

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что солидарность Анкары и Афин перед лицом затронувшего обе страны бедствия "ценнее многих вещей в жизни".

Землетрясение вызвало небольшое цунами, затоплены прибрежные улицы в Сеферихисаре.