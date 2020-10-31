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Города Мира. Вена

В Вене турки-эмигранты ворвались и устроили погром в католической церкви

© photo: Sputnik / Maxim Blinov
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Австрийская полиция уже идентифицировала десять человек из числа нападавших. Предположительно, они члены банды фанатичных турецких исламистов

ТБИЛИСИ, 31 окт — Sputnik. С возгласами "Аллах Акбар" около пятидесяти турков-эмигрантов ворвались в католическую церковь Святого Антония в Вене, сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.

По информации местных СМИ, в четверг вечером 50 вероятных злоумышленников проникли в храм и устроили там дебош. Нападавшие выкрикивали "Аллах Акбар", пинали лавки и исповедальню. Один их служителей церкви вызвал полицию, но молодые люди скрылись до ее прибытия. Однако устроенный злоумышленниками погром попал на видео.

Предполагают, что в нападении участвовала группа фанатичных турецких исламистов, которая уже несколько месяцев привлекала особое внимание в округе. Полиции удалось установить личности 10 молодых людей, они были замешаны в различных случаях нарушения общественного порядка.



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