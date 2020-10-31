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Американский актер Шон Коннери

Умер легендарный актер Шон Коннери

© AP Photo / MARK J. TERRILL
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/world/20201031/249879733/Umer-akter-Shon-Konneri.html

Звезда снялась более чем в 70 фильмах, среди которых семь экранизаций произведений Яна Флеминга, где сэр Шон исполнил главную роль — Джеймса Бонда

ТБИЛИСИ, 31 окт - Sputnik. Скончался знаменитый британский актер Шон Коннери, наиболее известный по роли Джеймса Бонда - артисту было 90 лет. Об этом сообщило издание Independent.

"Игравший Джеймса Бонда легендарный актер Шон Коннери скончался в возрасте 90 лет", - написало издание.

Как передает BBC со ссылкой на родственников артиста, Коннери умер ночью во сне на Багамских островах. Некоторый период перед смертью актер болел.

Сэр Томас Шон Коннери (Thomas Sean Connery) — лауреат премии "Оскар", двукратный лауреат премии BAFTA, трехкратный лауреат премии "Золотой глобус". Работал в театре и на телевидении. Снялся более чем в 70 фильмах, среди которых семь экранизаций произведений Яна Флеминга, где сэр Шон исполнил главную роль — Джеймса Бонда. В 2003 году завершил свою полувековую карьеру.



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