Число жертв землетрясения в Турции возросло до 43

По последним данным, погибли 43 человека, 896 пострадал. Спасатели в Измире работают на завалах девяти разрушенных зданий

ТБИЛИСИ, 1 ноября — Sputnik. Количество жертв землетрясения на западе Турции возросло до 43, сообщило агентство по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям республики.

Ранее сообщалось о 42 погибших.

"По последним данным, погибли 43 человека, 896 пострадали... Спасатели в Измире работают на завалах девяти разрушенных зданий", - говорится в сообщении.

Землетрясение магнитудой 6,6 произошло днем в пятницу на западе Турции. Эпицентр находился в море близ города Сеферихисар провинции Измир. Подземные толчки ощутили и на близлежащих греческих островах, местные сейсмологи оценили магнитуду в 6,9.

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что солидарность Анкары и Афин перед лицом затронувшего обе страны бедствия "ценнее многих вещей в жизни".

Разрушения также зафиксированы на греческом острове Самос, где два человека погибли и 20 получили ранения.