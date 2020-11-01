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Турция. Последствия сильного землетрясения

Число жертв землетрясения в Турции возросло до 43

© REUTERS / MURAD SEZER
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По последним данным, погибли 43 человека, 896 пострадал. Спасатели в Измире работают на завалах девяти разрушенных зданий

ТБИЛИСИ, 1 ноября — Sputnik. Количество жертв землетрясения на западе Турции возросло до 43, сообщило агентство по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям республики.
Ранее сообщалось о 42 погибших.

Саломе Зурабишвили принимает участие в парламентских выборах 2020
© Sputnik / STRINGER
Президент Грузии выразила соболезнования Греции и Турции в связи с землетрясением

"По последним данным, погибли 43 человека, 896 пострадали... Спасатели в Измире работают на завалах девяти разрушенных зданий", - говорится в сообщении.

Землетрясение магнитудой 6,6 произошло днем в пятницу на западе Турции. Эпицентр находился в море близ города Сеферихисар провинции Измир. Подземные толчки ощутили и на близлежащих греческих островах, местные сейсмологи оценили магнитуду в 6,9.

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что солидарность Анкары и Афин перед лицом затронувшего обе страны бедствия "ценнее многих вещей в жизни".

Разрушения также зафиксированы на греческом острове Самос, где два человека погибли и 20 получили ранения.



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