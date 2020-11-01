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Число случаев коронавируса в мире превысило 46 миллионов – университет Хопкинса

© AFP / PHILIPPE LOPEZ
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Темы:
Ситуация с коронавирусом COVID-19 в мире (1415)
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https://sputnik-georgia.ru/world/20201101/249889631/Chislo-sluchaev-koronavirusa-v-mire-prevysilo-46-millionov---universitet-Khopkinsa.html

Больше всего зараженных фиксируется в США, далее следуют Индия и Бразилия. Опасный вирус унес жизни более 1,1 миллиона человек

ТБИЛИСИ, 1 ноя - Sputnik. Количество зарегистрированных случаев заражения COVID-19 в мире превысило 46 миллионов, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.

По обновленной информации университета, число случаев заражения коронавирусом в мире достигло 46 015 562. Умерли 1 194 906 пациентов с COVID-19. Излечились от вируса свыше 30,7 миллиона человек.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.

Темы:
Ситуация с коронавирусом COVID-19 в мире (1415)


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