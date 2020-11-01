Число случаев коронавируса в мире превысило 46 миллионов – университет Хопкинса

Цифра, которую получает "Мечта", снижается по мере подсчета голосов – изначально, после обработки четверти бюллетеней, у нее было более 54%

Ни в одном из восьми округов в столице не определился победитель, хотя во всех, за одним исключением, лидируют кандидаты от правящей партии "Грузинская мечта