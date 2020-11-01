Число случаев коронавируса в мире превысило 46 миллионов – университет Хопкинса

ТБИЛИСИ, 1 ноя - Sputnik. Количество зарегистрированных случаев заражения COVID-19 в мире превысило 46 миллионов, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.
По обновленной информации университета, число случаев заражения коронавирусом в мире достигло 46 015 562. Умерли 1 194 906 пациентов с COVID-19. Излечились от вируса свыше 30,7 миллиона человек.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.