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ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის შტაბბინა ჟენევაში

США официально вышли из ВОЗ

© AFP / FABRICE COFFRINI
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Sputnik Грузия
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По словам Трампа, Соединенные Штаты перенаправят предназначенные для ВОЗ средства всему миру на срочные нужды здравоохранения

ТБИЛИСИ, 2 ноя - Sputnik. США официально вышли из ВОЗ - секретариат организации объявил о том, что получил документы, подтверждающие выход страны из организации. Об этом рассказал начальник отдела по вопросам оперативной деятельности ООН и содействия международному развитию МИД РФ Григорий Устинов.

Дебаты Дональда Трампа и Джо Байдена
© AP Photo / Patrick Semansky
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"Соединенные Штаты Америки объявили о своем выходе (из ВОЗ – ред.), там необходимо соблюсти определенные процедуры. Тем не менее, это объявлено, и соответствующие ноты и документы секретариатом ВОЗ получены", - сказал он на форуме "Сообщество".

Ранее президент США Дональд Трамп направил в конгресс официальное уведомление о выходе страны из ВОЗ. Трамп заявил, что страна прекращает отношения с ВОЗ, поскольку организация "отказалась проводить требуемые реформы".

По словам американского лидера, Соединенные Штаты "перенаправят эти средства всему миру на срочные нужды здравоохранения".

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Дональд Трамп также обвинил ВОЗ в сокрытии масштабов эпидемии коронавируса в интересах Китая. В госдепартаменте пояснили, что США покинут ВОЗ в июле 2021 года.



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