В Германии ввели карантин – из-за COVID-19 ограничены контакты и турпоездки

Системе здравоохранения страны пока удается контролировать рост новых больных, однако если темпы продолжатся, сил и ресурсов может не хватить

ТБИЛИСИ, 2 ноя - Sputnik. Немецкие власти вводят режим карантина со 2 ноября до конца месяца в связи с распространением COVID-19, передает РИА Новости.

О том, что в стране появилась острая необходимость введения локдауна в конце октября объявила канцлер ФРГ Ангела Меркель. По ее словам, системе здравоохранения страны пока удается справляться с ростом новых зараженных, но через несколько недель она может достигнуть границ своих возможностей, если темп инфицирования среди населения сохранится.

Известно, что в рамках введенного локдауна в Германии прекращается работа театров и фитнес-клубов. Заведения общепита переходят на работу только на вынос или через сервис доставки. Предполагается ограничение контактов и туристических поездок.

При этом продолжают работу парикмахерские, а также магазины, но с ограничением числа посетителей. Что касается школ и детских садов, они остаются открытыми до тех пор, пока это возможно, пояснили власти ФРГ.

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С начала пандемии и по сегодняшний день в Германии выявили свыше 500 тысяч случаев заболевания коронавирусом нового типа, в стране зарегистрирован и 10 481 летальный исход. Выздоровели более 355 тысяч заболевших.