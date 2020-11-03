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Полицейский спецназ в Вене, Австрия, после террористического нападения

Австрия усилила меры безопасности после теракта

© REUTERS / LISI NIESNER
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К этому времени известно о двух погибших при стрельбе в центре Вены и не менее 15 пострадавших. Один из нападавших уже нейтрализован, остальные разыскиваются

ТБИЛИСИ, 3 ноя — Sputnik. В Австрии усилены меры безопасности, в том числе на границах, но в фокусе остается центр Вены, где в понедельник произошла стрельба, сообщает РИА Новости со ссылкой на представитель МВД Гаральд Зёрёс.

"Само собой разумеется, предприняты усиления персонала по всей стране, на границах, как вы слышали от министра. Фокус тут, конечно, на всей стране, но в таких ситуациях нужно, поскольку доступное число персонала ограничено, определять отдельные зоны, которые охраняются сильнее. В данном случае - центральные районы Вены, где и находятся шесть точек, где произошли нападения", - заявил в эфире ORF.

Власти призвали граждан проявлять осторожность и не выходить на улице без особой необходимости не только в Вене.

В понедельник в центре Вены группа неизвестных совершила серию нападений со стрельбой. Одним из объектов атаки, по данным СМИ, стала синагога. Канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что произошедшее является терактом.

Полиция нейтрализовала одного из нападавших, остальные разыскиваются. Мэр Вены заявил, что пострадали не менее 15 человек, семь из них получили серьезные ранения и находятся в больницах. Он же сообщил о двух погибших.



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