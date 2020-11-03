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Следователи и криминалисты на месте террористического нападения в Вене, Австрия

Посольство Грузии в Вене перешло на дистанционную работу

© REUTERS / LEONHARD FOEGER
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Дипломатическое представительство было вынуждено прибегнуть к этой мере в связи с начавшейся в Вене спецоперации по задержанию преступников, совершивших серию терактов в столице

ТБИЛИСИ, 3 ноя — Sputnik. Посольство и консульство Грузии в Австрии после серии терактов в Вене и принятых в связи с этим мер безопасности продолжают работать дистанционно, и проводят только телефонные консультации, об этом говорится в заявлении на странице посольства в Facebook.

Следователи и криминалисты на месте террористического нападения в Вене, Австрия
© REUTERS / RADOVAN STOKLASA
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Группа неизвестных вечером в понедельник устроила серию нападений в центре Вены. Один нападавший был убит, остальным удалось скрыться. Власти считают случившееся терактом. Пострадали более 15 человек. Есть погибшие.

"Вниманию граждан Грузии, в связи с продолжающимися процессами в Вене, мы хотели бы сообщить вам, что посольство и консульство продолжают работать дистанционно, поэтому будут проводиться только телефонные консультации, а тем гражданам, у которых запланирован визит на 3 ноября, просим воздержаться от посещения консульства", - говорится в заявлении посольства.

Диппредставительство также напоминает согражданам, находящимся в Австрии о просьбе МВД страны до завершения спецоперации по обезвреживанию преступников не выходить из домов без особой надобности, а в случае необходимости звонить на горячую линию посольства +43 676 3259839, которая работает круглосуточно.

Мотивы, точное число и личности преступников, совершивших серию терактов в Вене, пока не известны. В столице Австрии проводится масштабная спецоперация.



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