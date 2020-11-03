Россия готова взаимодействовать с Австрией в борьбе с терроризмом – Путин

Многие страны выступили с осуждением теракта в Вене и выразили солидарность с австрийским народом

ТБИЛИСИ, 3 ноя – Sputnik. Президент России Владимир Путин осудил теракт в Вене и подтвердил готовность РФ к наращиванию взаимодействия с Австрией и другими странами в борьбе с терроризмом, сообщается на сайте Кремля.

Российский лидер направил телеграмму президенту Австрии Александру Ван дер Беллену и канцлеру Себастьяну Курцу с соболезнованиями после теракта в Вене.

"Глава Российского государства решительно осудил это жестокое и циничное преступление, в очередной раз подтвердившее бесчеловечную сущность терроризма, и выразил уверенность в том, что силам террора не удастся никого запугать, посеять рознь и вражду между людьми разных вероисповеданий", – сказано в сообщении.

Также Путин подтвердил готовность России к наращиванию взаимодействия с Австрией и другими членами мирового сообщества в борьбе со всеми формами и проявлениями терроризма, говорится в сообщении.

Отмечается, что Путин также передал слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также пожелал скорейшего выздоровления всем раненым.

В понедельник в центре Вены группа неизвестных совершила серию нападений со стрельбой. Одним из объектов атаки, по данным СМИ, стала синагога. Канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что произошедшее является терактом.

Полиция нейтрализовала одного из нападавших, остальные разыскиваются. Мэр Вены заявил, что пострадали не менее 18 человек, четыре человека, включая нападавшего, погибли.

Глава МВД Австрии Карл Нехаммер заявил, что нападавший являлся сторонником террористической группировки "Исламское государство"*.

* Террористическая организация, запрещенная во многих странах мира, в том числе в России и США.