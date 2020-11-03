14:17 03 Ноября 2020
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.7761
  • 100 RUB4.0307
  • USD3.2438
Поиск
Срочно:
Президент РФ Владимир Путин

Россия готова взаимодействовать с Австрией в борьбе с терроризмом – Путин

© photo: Sputnik / Alexey Druzhinin
В мире
Получить короткую ссылку
22 0 0
https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/images/07e4/0a/16/249780615.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/world/20201103/249912424/Rossiya-gotova-vzaimodeystvovat-s-Avstriey-v-borbe-s-terrorizmom--Putin.html

Многие страны выступили с осуждением теракта в Вене и выразили солидарность с австрийским народом

ТБИЛИСИ, 3 ноя – Sputnik. Президент России Владимир Путин осудил теракт в Вене и подтвердил готовность РФ к наращиванию взаимодействия с Австрией и другими странами в борьбе с терроризмом, сообщается на сайте Кремля.

Следователи и криминалисты на месте террористического нападения в Вене, Австрия
© REUTERS / RADOVAN STOKLASA
Число жертв теракта в Вене выросло до трех человек

Российский лидер направил телеграмму президенту Австрии Александру Ван дер Беллену и канцлеру Себастьяну Курцу с соболезнованиями после теракта в Вене.

"Глава Российского государства решительно осудил это жестокое и циничное преступление, в очередной раз подтвердившее бесчеловечную сущность терроризма, и выразил уверенность в том, что силам террора не удастся никого запугать, посеять рознь и вражду между людьми разных вероисповеданий", – сказано в сообщении.

Также Путин подтвердил готовность России к наращиванию взаимодействия с Австрией и другими членами мирового сообщества в борьбе со всеми формами и проявлениями терроризма, говорится в сообщении.

Отмечается, что Путин также передал слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также пожелал скорейшего выздоровления всем раненым.

Полицейский спецназ в Вене, Австрия, после террористического нападения
© REUTERS / LISI NIESNER
Австрия усилила меры безопасности после теракта

В понедельник в центре Вены группа неизвестных совершила серию нападений со стрельбой. Одним из объектов атаки, по данным СМИ, стала синагога. Канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что произошедшее является терактом.

Полиция нейтрализовала одного из нападавших, остальные разыскиваются. Мэр Вены заявил, что пострадали не менее 18 человек, четыре человека, включая нападавшего, погибли.

Глава МВД Австрии Карл Нехаммер заявил, что нападавший являлся сторонником террористической группировки "Исламское государство"*.

* Террористическая организация, запрещенная во многих странах мира, в том числе в России и США.

Теги:
терроризм, Теракт, Россия, Австрия, Владимир Путин


Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Полиция на месте стрельбы в Вене
Вена стала мишенью вооруженных террористов - фото
“Лейбористы” попытались ворваться в офис окружной комиссии в столице Грузии - видео
"Лейбористы" попытались ворваться в офис окружной комиссии в столице Грузии - видео
Предварительные итоги парламентских выборов в Грузии 2020 года
Предварительные итоги парламентских выборов в Грузии 2020 года
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться