Премьер Грузии осудил теракт в Вене

В результате стрельбы в нескольких местах в центре Вены погибли минимум три человека и пострадали 15

ТБИЛИСИ, 3 ноя — Sputnik. Премьер-министр Грузии Георгий Гахария, у которого накануне выявили коронавирус, осудил теракт в Вене в Twitter.

В понедельник вечером в центре Вены группа неизвестных совершила серию нападений со стрельбой. Одним из объектов атаки, по данным СМИ, стала синагога. Есть пострадавшие и погибшие. Канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что произошедшее является терактом.

"Грузия решительно осуждает ужасающий террористический акт в Вене. Мы выражаем соболезнования семьям, друзьям и раненым жертв этого ужасного нападения, и желаем им скорейшего выздоровления. Мы солидарны с австрийцами и всем миром в борьбе с терроризмом", - написал Георгий Гахария.

К этому времени известно, что полиция нейтрализовала одного из нападавших, остальные разыскиваются. Мэр Вены заявил, что пострадали не менее 15 человек, семь из них получили серьезные ранения и находятся в больницах. Погибли по меньшей мере три человека.