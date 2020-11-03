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Следователи и криминалисты на месте террористического нападения в Вене, Австрия

Премьер Грузии осудил теракт в Вене

© REUTERS / RADOVAN STOKLASA
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В результате стрельбы в нескольких местах в центре Вены погибли минимум три человека и пострадали 15

ТБИЛИСИ, 3 ноя — Sputnik. Премьер-министр Грузии Георгий Гахария, у которого накануне выявили коронавирус, осудил теракт в Вене в Twitter.

Полиция на месте стрельбы в Вене
© AFP / Roland Schlager / APA
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В понедельник вечером в центре Вены группа неизвестных совершила серию нападений со стрельбой. Одним из объектов атаки, по данным СМИ, стала синагога. Есть пострадавшие и погибшие. Канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что произошедшее является терактом.

"Грузия решительно осуждает ужасающий террористический акт в Вене. Мы выражаем соболезнования семьям, друзьям и раненым жертв этого ужасного нападения, и желаем им скорейшего выздоровления. Мы солидарны с австрийцами и всем миром в борьбе с терроризмом", - написал Георгий Гахария.

К этому времени известно, что полиция нейтрализовала одного из нападавших, остальные разыскиваются. Мэр Вены заявил, что пострадали не менее 15 человек, семь из них получили серьезные ранения и находятся в больницах. Погибли по меньшей мере три человека.



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