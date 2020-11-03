Президент Грузии назвала теракт в Вене "радикальным насилием"

Во время серии терактов в Вене, по последним данным, погибли четыре и ранены 18 человек, в том числе полицейский

ТБИЛИСИ, 3 ноя — Sputnik. Теракт в австрийской столице - это недопустимый вид насилия, написала президент Грузии Саломе Зурабишвили в Twitter.

"Этот вид насилия недопустим. Вена сильная и сможет с этим справиться. Мы должны быть едины и вместе противостоять этому радикальному насилию", - написала Зурабишвили.

Теракт в Вене осудил и премьер-министр Грузии Георгий Гахария, который находится в самоизоляции из-за инфицирования COVID-19.

"Мы солидарны с австрийцами и всем миром в борьбе с терроризмом", - написал Георгий Гахария в социальной сети.

В понедельник группа злоумышленников устроила серию нападений со стрельбой в Вене. По последним данным, погибли четыре человека, ранены 18. Власти Австрии назвали инцидент терактом. Правоохранители проводят спецоперацию по задержанию преступников.