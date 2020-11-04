Ситуация с коронавирусом в мире – последние данные на 4 ноября

Число инфицированных COVID-19 в мире продолжает расти, только за последние сутки выявлено более 428 тысяч новых случаев заражения, скончались 5 311 человек

ТБИЛИСИ, 4 ноя — Sputnik. Общее число выявленных случаев заражения коронавирусом нового типа по всему миру на утро 4 ноября составило 46 840 783, скончались 1 204 028 человек, сообщается на сайте Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

В Северной и Южной Америке выявлено с начала пандемии 20 733 940 заразившихся, в Европе – 11 531 650, в Азии – 9 352 375.

За последние сутки в мире число инфицированных увеличилось на 428 668, скончались 5 311 человек.

В то же время Университет Джонса Хопкинса, суммирующий данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других источников в отдельных государствах, сообщает уже о 47 348 215 выявленных случаях инфицирования и 1 212 844 умерших.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.

Коронавирус в США

По данным университета Хопкинса, медики в США за минувшие 24 часа зафиксировали 84 089 новых случаев заражения, скончались еще 557 человек.

Всего в США зарегистрировали 9 379 600 случаев заражения коронавирусом, скончались 232 553 пациента с подтвержденным заболеванием.

Коронавирус в Индии и Бразилии

За минувшие сутки в Индии было выявлено 38 310 новых случаев заражения коронавирусом, скончались 490 пациентов. Общее число заразившихся достигло 8 267 623, а скончались 123 097 человек. На данный момент в стране 7 603 121 человек вылечился от заболевания.

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа в Бразилии за последние 24 часа увеличилось на 11 843, сообщает министерство здравоохранения страны. По данным минздрава, за последние сутки в Бразилии скончались 243 человека с подтвержденным COVID-19. Таким образом, за все время в Бразилии коронавирусом заразились 5 566 049 человек. В общей сложности с начала эпидемии умерли 160 496 пациентов с COVID-19. Всего излечились 5 миллионов человек.

Федеральное правительство Бразилии разрешило постепенное возвращение государственных служащих к работе в офисах, которая была приостановлена с марта в связи с началом пандемии коронавируса.

Ситуация в мире

Число подтвержденных случаев коронавируса в Великобритании за минувшие сутки составило 20 018, скончались 397 человек – самое большое количество с мая, следует из данных минздрава страны. Всего коронавирус в стране с начала пандемии подтвердился у 1 073 882 человек, скончались 47 250, сделано более двух миллионов тестов. Премьер Британии Борис Джонсон 31 октября объявил об ужесточении карантинных мер в Англии с 5 ноября по 2 декабря с целью остановить рост заражений коронавирусом. В регионе вводятся меры, фактически аналогичные весеннему локдауну. Исключение делается для детских садов, школ, университетов, строительных и промышленных предприятий – всем им рекомендовано продолжить работу.

Более 36 тысяч заболевших коронавирусом выявлено во Франции за прошедшие сутки, общее число заразившихся с момента начала эпидемии превысило 1,5 миллиона, сообщает санитарное агентство страны Sante Publique. Скончались 38 289 человек, 430 больных умерли за последние сутки. На фоне значительного увеличения числа заболевших коронавирусом во Франции с 30 октября был введен новый общенациональный карантин, который продлится как минимум до 1 декабря.

Число выявленных случаев коронавируса в Израиле выросло за сутки на 822, до 316 411, скончались 13 пациентов с таким диагнозом, общее число умерших в стране с начала пандемии составило 2 592, сообщает министерство здравоохранения. Частичный выход из карантинных ограничений в Израиле, включающий возобновление работы детских садов и открытие предприятий, которые не ведут прием клиентов, начался с 18 октября. Также снят запрет отдаляться от домов более чем на километр, разрешено посещать парки и пляжи. С 1 ноября за парты вернулись ученики младших классов, открылись парикмахерские и салоны красоты.

Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Турции за сутки составило 2 343, это наибольший показатель за шесть последних месяцев, свидетельствуют данные минздрава страны. Как заявил ранее глава ведомства Фахреттин Коджа, пандемия коронавируса в Турции достигла второго пика. Число выявленных в сутки случаев заражения коронавирусом в Турции за последнюю неделю неоднократно обновляло полугодовой максимум. Всего заразившихся в стране 382 118, умерших – 10 481, вылечились – 328 824.

Жертвами заражения коронавирусом в Италии стали за сутки 353 человека, это самый высокий показатель с начала мая, следует из сводки министерства здравоохранения страны. Общее число жертв эпидемии достигло 39 412 человек. Число выявленных за сутки случаев заражения COVID-19 в Италии возросло на 28 244 и достигло 759 829 случаев. В Италии планируют разделить регионы на три группы, для которых предусмотрены свои варианты ограничений в зависимости от ситуации с заражением. Кроме того, на всей территории страны ожидается введение ограничений на передвижение людей поздним вечером, закрытие выставок и музеев и сокращение числа мест в общественном транспорте.

В Греции за минувшие сутки выявили 2 166 новых случаев инфицирования коронавирусом, в том числе у 40 человек при контроле на въезде в страну, сообщила во вторник национальная организация общественного здравоохранения. Это очередной антирекорд. Общее число заразившихся с начала пандемии возросло до 44 246. За минувшие сутки 13 человек умерли от коронавируса, всего жертвами COVID-19 в стране стали 655 человек. В связи с резким ростом числа инфицированных в Греции со вторника введен частичный локдаун по всей стране, в городах Салоники и Серры – карантин на две недели.

В Швейцарии за сутки зарегистрировано 6 126 новых случаев COVID-19, 72 человека скончались, было проведено 22 157 тестов на коронавирус. Всего с начала пандемии в стране заразились COVID-19 182 303 человека. На прошлой неделе Федеральный совет страны принял дополнительные ограничения в связи с распространением COVID-19 в Швейцарии, которые вводятся на неопределенный срок.

Число случаев заражения коронавирусом в Польше за последние сутки увеличилось на 19 364 и достигло 414 844, следует из данных министерства здравоохранения страны. За сутки скончались 227 человек, в общей сложности из-за коронавируса умерли 6 102 заболевших.

Число выявленных случаев коронавируса на Украине за сутки выросло на рекордные 8 899, скончались еще 157 человек. За все время пандемии на Украине заболели 411 093 человека, выздоровели 168 868 человек, летальных случаев – 7 532.

Коронавирус в Грузии

Согласно данным на утро 3 ноября правительственного сайта StopCov, в Грузии коронавирус диагностирован у 44 522 человек. 41 гражданин Грузии доставлен на лечение из других стран, 28 633 пациента выздоровели, 342 скончались.

В карантине к этому времени находятся 3 080 человек, в стационарах под наблюдением медиков – 4 253, в ковид-гостиницах – 2 264.

С начала сентября в стране наблюдается ухудшение эпидситуации – суточный прирост инфицированных выражается уже в четырехзначной цифре и приближается к двум тысячам.

Жертвами вируса стали уже все больше политиков и государственных чиновников. Так, накануне коронавирус подтвердился у премьер-министра Грузии Георгия Гахария. На самоизоляции глава его администрации Натия Мезвишвили и министр экономики Натия Турнава из-за контактов с инфицированными. Коронавирус в эти дни выявлен у министра здравоохранения Аджарии и одного из кандидатов в мажоритарные депутаты от "Национального движения".

Несмотря на ухудшение эпидемиологической ситуации, правительство Грузии пока воздерживается принимать жесткие ограничения и вводить чрезвычайное положение, тем боле в условиях, когда в столице и в других городах страны после парламентских выборов 31 октября проводятся перманентные акции протеста оппозиции.

По материалам мировых СМИ