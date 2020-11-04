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Группа протестующих в Нью-Йорке уже призывает Трампа уйти

© AFP / Saul Loeb
В мире
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Нынешний президент все еще в игре - он буквально "отжал" у Байдена абсолютно необходимую ему Флориду, отбил Северную Каролину и Джорджию, удерживает Техас и с небольшим отрывом лидирует в Пенсильвании, Огайо, Мичигане и Висконсине

ТБИЛИСИ, 4 ноя - Sputnik. Небольшая группа протестующих в центре Нью-Йорка требует ухода президента США Дональда Трампа и вице-президента Майка Пенса, за демонстрантами наблюдает полицейский вертолет, передает РИА Новости.

В США проходят выборы президента, на пост главы государства претендует республиканец Дональд Трамп и демократ Джо Байден.

За голосованием в режиме реального времени можно следить здесь >>>

В целом ситуация в Нью-Йорке спокойная. На улицах наблюдаются усиленные патрули полиции. Ряд зданий огорожены железным забором. В частности небоскреб Trump Tower на Пятой авеню огражден двойным забором.

Ситуация на Таймс-сквер также спокойная. Небольшая группа людей наблюдает за подсчетом голосов на большом экране.

Единственная группа протестующих, обнаруженная корреспондентом РИА Новости, находится в районе парка Юнион-сквер. Несколько десятков человек скандируют речевки против Трампа.

Слышатся возгласы: "К черту Трампа", "Нет фашистским США", "Трамп крадет наши выборы", "Трамп не мой президент", "Трамп, Пенс, уходите сейчас".

В толпе видны транспаранты "Black Lives Matter".

 



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