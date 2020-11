Баку готов остановить войну в Карабахе - Алиев

ТБИЛИСИ, 4 ноя — Sputnik. Азербайджанский президент Ильхам Алиев заявил, что Баку готов остановить войну в Карабахе, однако для этого Ереван должен взять обязательство по выводу войск из оккупированных территорий. Об этом лидер Азербайджана заявил в интервью итальянской газете "La Repubblica".

photo: courtesy of Press service of the President of Azerbaijan