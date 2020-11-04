Баку готов остановить войну в Карабахе - Алиев

Говоря о компромиссах, президент Азербайджана отметил, что компромиссом Еревана должно быть "полное освобождение всех оккупированных территорий в соответствии с резолюциями Совбеза ООН и исполнением их основных принципов"

ТБИЛИСИ, 4 ноя — Sputnik. Азербайджанский президент Ильхам Алиев заявил, что Баку готов остановить войну в Карабахе, однако для этого Ереван должен взять обязательство по выводу войск из оккупированных территорий. Об этом лидер Азербайджана заявил в интервью итальянской газете "La Repubblica".

"Во-первых, я считаю, что чем скорее закончится война, тем будет лучше... Я неоднократно говорил... и могу еще раз повторить, что... если премьер-министр Армении возьмет обязательство об освобождении остальных территорий, то мы готовы остановиться сегодня же. Пока он не взял на себя таких обязательств", - сказал Алиев.

При этом, говоря о компромиссах, президент Азербайджана отметил, что компромиссом Еревана должно быть "полное освобождение всех оккупированных территорий в соответствии с резолюциями Совбеза ООН и исполнением их основных принципов".

"В базовых принципах говорится, что в начале должны быть освобождены пять районов, а затем - два. Мы уже в одностороннем порядке освободили четыре района. Поэтому он (Пашинян – ред.) должен сказать, что войска должны быть выведены из оставшихся под оккупацией территорий Агдамского, Кельбеджарского, Лачинского районов. Но он не дает такое заявление. Это показывает, что он не хочет прекращения войны", - резюмировал Алиев.

Ранее власти Армении заявляли, что конфликт вокруг Карабаха может быть урегулирован только мирным путем.

Бои в Карабахе

Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября.

Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию, и в ряде мест - военное положение. Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить столкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий.

В Москву 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако в тот же день стороны стали обвинять друг друга в нарушениях договоренности. Вторая попытка организовать гуманитарное перемирие была предпринята в ночь на 18 октября. Американский госдеп объявлял о достигнутом гуманитарном прекращении огня с 7:00 мск (8:00 по местному времени) 26 октября, но и после этого стороны конфликта заявляли о его несоблюдении противником.