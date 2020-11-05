МИД России назвал Африку одним из приоритетов внешней политики

В ведомстве отметили, что ведется активная работа по приданию российско-африканскому взаимодействию системного и комплексного характера

ТБИЛИСИ, 5 ноя — Sputnik. Африка стала одним из приоритетов российской внешней политики, страны объединяют общие подходы к решению мировых проблем, заявил замглавы МИД РФ Михаил Богданов. Об этом сообщает РИА Новости.

В октябре 2019 года по инициативе России в Сочи прошел первый саммит Россия - Африка под председательством президента Владимира Путина и президента Египта Абделя Фаттаха ас-Сиси. По словам Путина, саммит Россия - Африка открыл новую страницу в отношениях РФ с государствами континента. В Сочи собрались более 6 тысяч делегатов из 104 стран, в том числе главы более 40 африканских государств и более 120 иностранных министров.

"Сегодня Африка уверенно движется по пути политического, социально-экономического и научно-технического развития. Выступает как активный и ответственный участник международных отношений. Ощутимее становится осознание африканцами собственной уникальной и самобытной культурной идентичности. Отношения России со странами Африки имеют долгую историю и строятся на принципах сотрудничества и взаимного доверия. Африка ставится одним из важных приоритетов российской внешней политики", - сказал Богданов, выступая в ходе II Российско-Африканского общественного форума.

По его словам, Россию и страны Африки объединяют общие подходы к решению мировых проблем на коллективных началах при центральной координирующей роли ООН. Кроме того, замминистра отметил, что российско-африканское партнерство имеет хорошие, долгосрочные перспективы.

"Успех саммита Россия - Африка придал мощный импульс всестороннему развитию отношений России со странами африканского континента. Сигналы, которые мы получаем из африканских столиц, свидетельствуют об укреплении в общественном пространстве настроя на расширение партнерства с нашей страной. Ведется активная работа по приданию российско-африканскому взаимодействию системного и комплексного характера", - отметил замминистра.