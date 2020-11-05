В нескольких городах США прошли акции протеста на фоне выборов президента

В одних городах протесты прошли мирно и в рамках закона, а в других полиция задерживала десятки и сотни человек из-за беспорядков

ТБИЛИСИ, 5 ноя — Sputnik. Пока в США продолжается подсчет голосов на выборах президента, жители страны протестуют на улицах городов, сообщают местные СМИ. Об этом пишет РИА Новости.

Как сообщает газета Chicago Sun Times, как минимум тысяча демонстрантов собрались в центре Чикаго с требованием подсчитать каждый голос. Организаторы раздавали плакаты с надписями "Остановите Трампа" и "Трамп/Пенс, немедленно уходите". Ораторы обращались к толпе.

Прошли протесты и в Филадельфии (штат Пенсильвания). По данным телеканала CBS Philly, демонстранты собрались в центре города, чтобы убедиться, что каждый голос будет подсчитан. К ним присоединились люди, протестующие из-за убийства полицейскими афроамериканца Уолтера Уоллеса.

Как пишет издание Star Tribune, в городе Миннеаполисе (штат Миннесота) сотни протестующих вышли на федеральную автостраду, они выступали против президентства Дональда Трампа и его угрозы обжаловать итоги выборов. Акция началась около 19:45 по местному времени (04:45 тбс 5 ноября). Полицейские перекрыли обе полосы и попросили автомобилистов избегать этого района. Движение остановилось в обоих направлениях.

В результате несколько сотен человек задержали. Оформление задержания продолжалось более двух часов. Протестующим приказали сесть на асфальт и ждать, но некоторые включали музыку и танцевали. Затем полиция объявила по громкоговорителю, что на тех, кто сотрудничал, составят протоколы и отпустят. Некоторым, например родителям с детьми, разрешили уйти до оформления. Сообщений о травмах не поступало.

Кроме того, сообщалось, что в Портленде (штат Орегон) протесты вылились в беспорядки. Как передает Fox News, протестующие бросали коктейль Молотова и стеклянные бутылки. У одного из них нашли ружье. Полиция объявила беспорядки бунтом, задержаны более десяти человек. Власти штата решили задействовать для поддержания общественного порядка Национальную гвардию.

Выборы президента США прошли 3 ноября, но победитель пока не назван. В некоторых штатах все еще продолжаются подсчеты. По последним данным, лидирует кандидат от демократов Джо Байден, для окончательной победы ему нужно получить голоса шести выборщиков. Действующий президент Дональд Трамп заявил о своей победе и обвинил демократов в попытке "украсть выборы". Его предвыборный штаб намерен требовать пересчета голосов.