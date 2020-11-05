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Протесты в США

В нескольких городах США прошли акции протеста на фоне выборов президента

© photo: Sputnik / STRINGER
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В одних городах протесты прошли мирно и в рамках закона, а в других полиция задерживала десятки и сотни человек из-за беспорядков

ТБИЛИСИ, 5 ноя — Sputnik. Пока в США продолжается подсчет голосов на выборах президента, жители страны протестуют на улицах городов, сообщают местные СМИ. Об этом пишет РИА Новости.

Вице-президент США Джо Байден
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Как сообщает газета Chicago Sun Times, как минимум тысяча демонстрантов собрались в центре Чикаго с требованием подсчитать каждый голос. Организаторы раздавали плакаты с надписями "Остановите Трампа" и "Трамп/Пенс, немедленно уходите". Ораторы обращались к толпе.

Прошли протесты и в Филадельфии (штат Пенсильвания). По данным телеканала CBS Philly, демонстранты собрались в центре города, чтобы убедиться, что каждый голос будет подсчитан. К ним присоединились люди, протестующие из-за убийства полицейскими афроамериканца Уолтера Уоллеса.

Как пишет издание Star Tribune, в городе Миннеаполисе (штат Миннесота) сотни протестующих вышли на федеральную автостраду, они выступали против президентства Дональда Трампа и его угрозы обжаловать итоги выборов. Акция началась около 19:45 по местному времени (04:45 тбс 5 ноября). Полицейские перекрыли обе полосы и попросили автомобилистов избегать этого района. Движение остановилось в обоих направлениях.

В результате несколько сотен человек задержали. Оформление задержания продолжалось более двух часов. Протестующим приказали сесть на асфальт и ждать, но некоторые включали музыку и танцевали. Затем полиция объявила по громкоговорителю, что на тех, кто сотрудничал, составят протоколы и отпустят. Некоторым, например родителям с детьми, разрешили уйти до оформления. Сообщений о травмах не поступало.

Выборы президента США
© photo: AFP 2020 / JOE RAEDLE
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Кроме того, сообщалось, что в Портленде (штат Орегон) протесты вылились в беспорядки. Как передает Fox News, протестующие бросали коктейль Молотова и стеклянные бутылки. У одного из них нашли ружье. Полиция объявила беспорядки бунтом, задержаны более десяти человек. Власти штата решили задействовать для поддержания общественного порядка Национальную гвардию.

Выборы президента США прошли 3 ноября, но победитель пока не назван. В некоторых штатах все еще продолжаются подсчеты. По последним данным, лидирует кандидат от демократов Джо Байден, для окончательной победы ему нужно получить голоса шести выборщиков. Действующий президент Дональд Трамп заявил о своей победе и обвинил демократов в попытке "украсть выборы". Его предвыборный штаб намерен требовать пересчета голосов.

Теги:
Выборы президента, Акции протеста, США


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