Генассамблея ООН назначила сессию глав государств по борьбе с COVID-19

Число новых случаев заражения коронавирусом в мире за прошедшую неделю выросло на рекордные 3,3 миллиона, сообщает ВОЗ

ТБИЛИСИ, 5 ноя – Sputnik Грузия. Специальная сессия Генассамблеи ООН, посвященная борьбе с коронавирусом, пройдет 3-4 декабря на уровне глав государств и правительств, заявил на брифинге официальный представитель председателя ГА ООН Бренден Варма.

"Генассамблея ООН сегодня установила формат, масштаб и даты проведения специальной сессии по COVID-19. Спецсессия пройдет 3-4 декабря на уровне глав государств и правительств", - сказал Варма.

Число новых случаев заражения коронавирусом в мире за прошедшую неделю выросло на рекордные 3,3 миллиона, сообщает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

По данным ВОЗ, по состоянию на 1 ноября в мире было зафиксировано около 46 миллионов случаев заражения COVID-19, число скончавшихся пациентов составило 1,2 миллиона. Согласно данным организации, особенно рост был заметен на прошлой неделе в европейском регионе, где была зарегистрирована половина всех новых случаев (1,7 миллиона).