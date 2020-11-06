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Сотрудница научно-исследовательской лаборатории. Проект по разработке вакцины от коронавируса

В Дании "норочий тип" коронавируса нашли уже у 214 человек

© photo: Sputnik / Maxim Bogodvid
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Темы:
Ситуация с коронавирусом COVID-19 в мире (1440)
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В Датском королевстве на 207 фермах у норок нашли мутировавшую коронавирусную инфекцию, которая является еще более опасной для человека

ТБИЛИСИ, 6 ноя - Sputnik. С начала лета до середины октября у 214 жителей Дании обнаружили коронавирус, который мутировал у норок и из-за которого в стране было решено уничтожить всех зверьков, сообщает РИА Новости со ссылкой на издание Ekstra Bladet.

© photo: Sputnik / Kirill Shipitsyn
В ВОЗ прокомментировали решение властей Дании уничтожить ковид-инфицированных норок

Ранее на этой неделе власти Дании заявили, что обнаружили у норок мутировавший коронавирус, который может передаваться человеку: его новая форма вызывает слабую выработку антител, что может свести на нет усилия по созданию вакцины. Было принято решение уничтожить всех норок в стране – 15-17 миллионов животных.

"С начала июня до середины октября "норочий вариант" коронавируса обнаружен у 214 человек преимущественно в Северной Ютландии", – отмечает издание со ссылкой на датский научно-исследовательский институт, уточнив, что только 14 человек за пределами северного региона заразились этим типом коронавируса.

Накануне премьер-министр Дании Метте Фредериксен выступила с заявлением о том, что власти фактически приняли решение "закрыть" семь коммун Северной Ютландии из-за распространяющегося вируса: не будут работать общественный транспорт, бары, кафе, рестораны, музеи и библиотеки, часть школьников отправят на дистанционное обучение.

Для большинства фермеров, занятых в отрасли разведения норок, убийство всех животных станет трагедией. Власти страны обещают компенсировать убытки.

Темы:
Ситуация с коронавирусом COVID-19 в мире (1440)
Теги:
Дания, Коронавирус COVID-2019


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