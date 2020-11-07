12:31 07 Ноября 2020
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.9892
  • 100 RUB4.3379
  • USD3.3613
Поиск
Первая в мире зарегистрированная вакцина от коронавируса COVID-19 Спутник V

В Израиле рассказали о планах зарегистрировать российскую вакцину от COVID-19

© photo: Sputnik / Vladimir Pesnya
В мире
Получить короткую ссылку
Темы:
Новости из России (1439)
74 0 0
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e4/09/08/249386584.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/world/20201107/249953819/V-Izraile-rasskazali-o-planakh-zaregistrirovat-rossiyskuyu-vaktsinu-ot-COVID-19.html

Российская вакцина "Спутник V" станет первая вакциной от нового типа коронавируса, представленной в стране

ТБИЛИСИ, 7 ноя — Sputnik. Медицинский центр "Хадасса" в Иерусалиме намерен зарегистрировать российскую вакцину "Спутник V" в Минздраве Израиля, рассказал в интервью РИА Новости генеральный директор больницы профессор Зеев Ротштейн.

"Из-за того, что мы знаем, что все (российские – ред.) исследования проходят правильно, согласно стандартам, мы запросили всю информацию по вакцине для того, чтобы предоставить ее израильскому Минздраву для регистрации этой вакцины в Израиле. Российская вакцина "Спутник V" – это первая вакцина, которая будет представлена для регистрации в Израиле", – сказал Ротштейн.

По его словам, филиал иерусалимской клиники "Хадасса" в Москве уже участвует в третьей фазе испытаний "Спутник V". Также летом Израиль заключил соглашение с несколькими другими компаниями, в том числе с американский "Модерной", о закупке будущей вакцины.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
photo: Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation
Лавров: Россия готова к сотрудничеству с Европой по вакцинации от COVID-19

"Исторически сложилось, что израильский Минздрав относится проще к американским разработкам и настороженно к русским. Они сразу отреагировали, что нет достаточно данных по российской прививке. Именно поэтому мы им и предоставим все данные. В этой папке для регистрации будут все нужные данные по разработке вакцины и заключения исследований по первой и второй стадии испытаний", – пояснил профессор.

В четверг медицинский центр "Хадасса" в Иерусалиме сообщил, что заключил протокол о намерениях о закупке 1,5 миллиона доз российской вакцины от коронавируса "Спутник V". Отмечается, что если Минздрав Израиля не даст разрешение на использование вакцины, медицинский центр "Хадасса" будет применять вакцину в своих филиалах за рубежом.

Минздрав России в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Вакцина предполагает введение двух компонентов препарата с промежутком в три недели.

Темы:
Новости из России (1439)
Теги:
Вакцинация, Россия, Израиль, Коронавирус COVID-2019


Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Акция протеста после выборов в Портленде
В США вспыхнули протесты после выборов - фото
Постоянные учения в странах Балтии мешают местным жителям - видео
Постоянные учения в странах Балтии мешают местным жителям - видео
Президентские выборы в США – 2020 в реальном времени
Выборы президента США – результаты голосования в реальном времени
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться