В Израиле рассказали о планах зарегистрировать российскую вакцину от COVID-19

ТБИЛИСИ, 7 ноя — Sputnik. Медицинский центр "Хадасса" в Иерусалиме намерен зарегистрировать российскую вакцину "Спутник V" в Минздраве Израиля, рассказал в интервью РИА Новости генеральный директор больницы профессор Зеев Ротштейн.

По его словам, филиал иерусалимской клиники "Хадасса" в Москве уже участвует в третьей фазе испытаний "Спутник V". Также летом Израиль заключил соглашение с несколькими другими компаниями, в том числе с американский "Модерной", о закупке будущей вакцины.