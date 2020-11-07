В Израиле рассказали о планах зарегистрировать российскую вакцину от COVID-19

ТБИЛИСИ, 7 ноя — Sputnik. Медицинский центр "Хадасса" в Иерусалиме намерен зарегистрировать российскую вакцину "Спутник V" в Минздраве Израиля, рассказал в интервью РИА Новости генеральный директор больницы профессор Зеев Ротштейн.

"Из-за того, что мы знаем, что все (российские – ред.) исследования проходят правильно, согласно стандартам, мы запросили всю информацию по вакцине для того, чтобы предоставить ее израильскому Минздраву для регистрации этой вакцины в Израиле. Российская вакцина "Спутник V" – это первая вакцина, которая будет представлена для регистрации в Израиле", – сказал Ротштейн.

По его словам, филиал иерусалимской клиники "Хадасса" в Москве уже участвует в третьей фазе испытаний "Спутник V". Также летом Израиль заключил соглашение с несколькими другими компаниями, в том числе с американский "Модерной", о закупке будущей вакцины.

"Исторически сложилось, что израильский Минздрав относится проще к американским разработкам и настороженно к русским. Они сразу отреагировали, что нет достаточно данных по российской прививке. Именно поэтому мы им и предоставим все данные. В этой папке для регистрации будут все нужные данные по разработке вакцины и заключения исследований по первой и второй стадии испытаний", – пояснил профессор.

В четверг медицинский центр "Хадасса" в Иерусалиме сообщил, что заключил протокол о намерениях о закупке 1,5 миллиона доз российской вакцины от коронавируса "Спутник V". Отмечается, что если Минздрав Израиля не даст разрешение на использование вакцины, медицинский центр "Хадасса" будет применять вакцину в своих филиалах за рубежом.

Минздрав России в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Вакцина предполагает введение двух компонентов препарата с промежутком в три недели.