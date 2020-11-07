"Становимся ядерной державой": Лукашенко назвал запуск БелАЭС историческим событием

В Беларуси в субботу проходит церемония включения первого энергоблока БелАЭС к объединенной энергосистеме страны

ТБИЛИСИ, 7 ноя — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что запуск Белорусской атомной электростанции станет историческим событием в жизни страны. Об этом сообщает Sputnik Беларусь.

Такое заявление глава белорусского государства сделал во время посещения БелАЭС, где на субботу была запланирована церемония подключения первого энергоблока станции к объединенной энергосистеме страны.

"Все так буднично, как будто метро построили. Исторический момент – страна становится ядерной державой", – приводит слова Лукашенко агентство Sputnik Беларусь.

Как сообщает агентство, энергетический пуск БелАЭС состоялся, станция вышла на мощность 400 МВт, атомная электроэнергия поступает во все регионы страны, пока реактор первого энергоблока работает на мощности 40%.

В сообщении министерства энергетики республики отмечается, что за трое суток с момента включения в объединенную энергосистему с БелАЭС отпущено более 22 миллионов кВтч электроэнергии, что позволило сэкономить 6,4 миллиона кубометров природного газа на сумму около миллиона долларов.

Для того, чтобы уйти от зависимости от углеводородов, нужно построить еще одну атомную станцию, заявил также президент республики в пятницу. По его словам, в белорусской столице необходимо уходить от использования транспорта с двигателями внутреннего сгорания, потому что это отравляет население города.

Белорусская АЭС состоит из двух блоков с реакторами ВВЭР-1200 суммарной установленной электрической мощностью 2 400 МВт. В октябре нынешнего года состоялся пуск ядерного реактора первого энергоблока. Ожидается, что первый блок введут в промышленную эксплуатацию в первом квартале 2021 года, второй – в 2022 году.