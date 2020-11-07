В Шотландии родителям официально запретили шлепать детей

Сторонники запрета любых физических наказаний аргументируют свою позицию тем, что взрослые защищены от любого физического нападения законом, тогда как дети оказываются в заведомо уязвимом положении

ТБИЛИСИ, 7 ноя — Sputnik. Шотландия стала первым из регионов, входящих в состав Соединенного Королевства, в котором начал действовать запрет родителям шлепать детей, сообщает РИА Новости.

Соответствующий законопроект был поддержан местным парламентом осенью прошлого года и вскоре после этого получил королевскую санкцию. В силу он вступил год спустя.

В остальных частях Великобритании родителям разрешается "в пределах разумного" шлепать детей в дисциплинарных целях, в школах же физические наказания полностью запрещены. В судах при рассмотрении дел, связанных с физическими наказаниями детей, учитывается, как именно был наказан ребенок, как часто он подвергается наказанию и в течение сколь долгого срока, возраст ребенка и последствия наказания для его психики и физического здоровья.

Сторонники запрета любых физических наказаний аргументируют свою позицию тем, что взрослые защищены от любого физического нападения законом, тогда как дети оказываются в заведомо уязвимом положении. Противники запрета выражают опасение, что тысячи родителей пострадают только за то, что пытаются добиться от своих детей послушания.

Как ожидается, запрет на шлепанье детей вступит в силу в Уэльсе в 2022 году.