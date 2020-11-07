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Норка в вольере

Инфицированные коронавирусом норки найдены еще в пяти странах мира

© photo: Sputnik / Kirill Shpitsin
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Темы:
Ситуация с коронавирусом COVID-19 в мире (1443)
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В ВОЗ отметили, что передача COVID-19 от норки к человеку вызывает у коронавируса генетические модификации, как, например, слабую выработку антител

ТБИЛИСИ, 7 ноя — Sputnik. Помимо Дании зараженных коронавирусом норок нашли еще в пяти странах мира, сообщает РИА Новости со ссылкой на Всемирную организацию здравоохранения.

Сотрудница научно-исследовательской лаборатории. Проект по разработке вакцины от коронавируса
© photo: Sputnik / Maxim Bogodvid
В Дании "норочий тип" коронавируса нашли уже у 214 человек

Ранее на этой неделе власти Дании заявили, что обнаружили у норок мутировавший коронавирус, который может передаваться человеку: его новая форма вызывает слабую выработку антител, что может свести на нет усилия по созданию вакцины. Было принято решение уничтожить всех норок в стране – 15-17 миллионов животных.

Теперь коронавирус нашли у норок в Испании, Италии, Нидерландах, США и Швеции.

"Норки заразились после контакта с инфицированными людьми", – указывается на сайте организации.

Отмечается, что коронавирус может передаваться как между животными этого вида, так и от норок к человеку. При этом межвидовое перемещение вируса вызывает у него генетические модификации.

С начала лета до середины октября в Дании зарегистрировали уже 214 случаев заражения человека мутировавшим коронавирусом, передавшимся от норок.

Темы:
Ситуация с коронавирусом COVID-19 в мире (1443)
Теги:
Всемирная организация здравоохранения, Швеция, Испания, Италия, Дания, Коронавирус COVID-2019, животные


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