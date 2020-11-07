Инфицированные коронавирусом норки найдены еще в пяти странах мира

В ВОЗ отметили, что передача COVID-19 от норки к человеку вызывает у коронавируса генетические модификации, как, например, слабую выработку антител

ТБИЛИСИ, 7 ноя — Sputnik. Помимо Дании зараженных коронавирусом норок нашли еще в пяти странах мира, сообщает РИА Новости со ссылкой на Всемирную организацию здравоохранения.

Ранее на этой неделе власти Дании заявили, что обнаружили у норок мутировавший коронавирус, который может передаваться человеку: его новая форма вызывает слабую выработку антител, что может свести на нет усилия по созданию вакцины. Было принято решение уничтожить всех норок в стране – 15-17 миллионов животных.

Теперь коронавирус нашли у норок в Испании, Италии, Нидерландах, США и Швеции.

"Норки заразились после контакта с инфицированными людьми", – указывается на сайте организации.

Отмечается, что коронавирус может передаваться как между животными этого вида, так и от норок к человеку. При этом межвидовое перемещение вируса вызывает у него генетические модификации.

С начала лета до середины октября в Дании зарегистрировали уже 214 случаев заражения человека мутировавшим коронавирусом, передавшимся от норок.