Байден заявил, что будет добиваться лидерства Америки - Трамп не верит в его победу

Трамп заявляет, что его соперника пока не утвердили победителем ни в одном из штатов и предупреждает о подготовке исков в суд

ТБИЛИСИ, 8 ноя - Sputnik. Объявивший о своей победе на выборах президента США Джо Байден заявил, что будет добиваться лидерства Америки в мире, передает РИА Новости.

В своем обращении к нации из Делавэра Байден заявил, что будет добиваться лидерства Америки в мире "не только примером ее мощи, но и мощью ее примера".

"Я претендовал на этот пост, чтобы восстановить душу Америки, перестроить суть этой нации - средний класс. И сделать так, чтобы Америку вновь уважали в мире", - сказал Байден в своем обращении к нации из Делавэра.

Он назвал приоритеты своей политики - борьба с COVID-19, экономика, климат и противостояние расизму.

"Американцы призвали нас задействовать силы, представляющие достоинство и честность, силы науки и надежды ради великих битв нашего времени. Битвы за контроль над вирусом. Битвы за построение процветания, битвы за обеспечение здравоохранения в ваших семьях, битвы за расовую справедливость и искоренение системного расизма в нашей стране, битвы за спасение климата", - сказал Байден.

Он также заявил, что необходимо "восстановить достоинство, защитить демократию" и обеспечить равные возможности для американцев.

Байден планирует издать исполнительные указы, отменяющие ряд распоряжений Дональда Трампа, как только вступит в должность 20 января, сообщает The Washington Post со ссылкой на осведомленные источники.

Байден планирует вернуть США в Парижское соглашение по климату, а также отменить выход США из Всемирной организации здравоохранения.

Кроме того, по данным источников издания, кандидат от демократов хочет немедленно отменить запрет на иммиграцию, который был нацелен на многие страны с мусульманским большинством, и восстановить программу, которая позволит людям, незаконно привезенным в Штаты в детстве, оставаться в стране.

Ранее ведущие СМИ объявили Байдена президентом на основе своих прогнозов. Ведущие телеканалы и информационное агентство Ассошиэйтед Пресс прогнозируют победителей в отдельных штатах до завершения подсчета голосов, основываясь на своих статистических моделях. Эти прогнозы не являются официальными, но пользуются значительным авторитетом.

Действующий президент Дональд Трамп, в свою очередь, заявил, что выборы еще далеки до завершения, он намерен отстаивать собственную победу в суде.

Он утверждает, что выиграл президентские выборы.

"Наблюдателей не допускали в комнаты подсчета. Я выиграл выборы, получил 71 миллион законных голосов. Произошли плохие вещи, которые нашим наблюдателям не позволили увидеть. Такого никогда раньше не бывало. Миллионы бюллетеней, которые нужно было прислать по почте, были посланы людям, которые о них не просили!" – написал Трамп в Twitter.

Соцсеть Twitter тут же пометила твит Трампа примечанием: "Это заявление о мошенничестве на выборах оспаривается".

Трамп тем временем утверждает, что Байден намерен учесть все голоса, включая "мошеннически поданные". Президент пообещал, что не остановится, пока "американский народ не получит честный подсчет голосов", и заявил о подготовке исков в суд для защиты своей позиции.

Байден в случае избрания станет 46-м и самым пожилым президентом в истории страны.