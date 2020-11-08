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Президент и первая леди США Дональд и Мелания Трамп покидают зал Генеральной Ассамблеи ООН после того, как президент выступил на ежегодных общих прениях (25 сентября 2018). Нью-Йорк

Жена Трампа задумалась о разводе

© photo : UN Photo/Kim Haughton
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Бывшая и действующая помощницы первой леди Мелании Трамп утверждают, что в отношениях с супругом Дональдом у них не все так гладко, как кажется.

ТБИЛИСИ, 8 ноя — Sputnik. Первая леди США Мелания Трамп с нетерпением ждет, когда ее супруг Дональд Трамп покинет пост президента, чтобы подать на развод. Об этом сообщает The Daily Mail со ссылкой на помощницу первой леди Омарос Маниголт Ньюман. 

По словам Ньюман, Мелания "считает каждую минуту" до ухода мужа с президентского поста, чтобы подать на развод. Она опасается делать это сейчас, пока Трамп занимает пост президента.

© AFP / Olivier Douliery
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"Если бы Мелания попыталась уйти сейчас, пока он находится на посту, то Трамп нашел бы способ ее наказать", - пояснила Ньюман.

Между тем бывшая помощница первой леди США Стефани Волкофф утверждает, что Мелания не ожидала победы мужа в 2016, и, узнав об этом, расплакалась.

"В частности Мелания ведет переговоры с супругом по соглашению о разводе, согласно которому Трамп должен оставить их общему сыну Баррону половину своего состояния", - сообщила Волкофф.

© REUTERS / Mike Segar
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Волкофф утверждает, что супруги спят в разных комнатах, а их 15-летний брак трещит по швам.

Она напомнила, что Мелания ждала пять месяцев, прежде чем переехать из Нью-Йорка в Вашингтон, якобы потому, что сыну пары Бэррону "нужно было закончить школу".

Напомним, Дональд и Мелания Трамп обручились в 2004 году и поженились 22 января 2005 года. В 2006 году Мелания Трамп стала гражданкой США. 20 марта 2006 года у пары родился сын Бэррон Уильям Трамп. Он стал пятым ребенком Трампа.



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