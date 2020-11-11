Ситуация с коронавирусом в мире – последние данные на 11 ноября

Число инфицированных COVID-19 в мире продолжает расти, только за последние сутки выявлено свыше 427 тысяч новых случаев заражения, скончались 6 214 человек

ТБИЛИСИ, 11 ноя — Sputnik. Общее число выявленных случаев заражения коронавирусом нового типа по всему миру на утро 11 ноября составило 50 676 072 человека, скончались 1 261 075, сообщается на сайте Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

В Северной и Южной Америке выявлено с начала пандемии 21 842 460 случаев заражения, в Европе – 13 576 687, в Азии – 9 743 751.

За последние сутки в мире число инфицированных увеличилось на 427 551, скончались 6 214 человек.

В то же время Университет Джонса Хопкинса, суммирующий данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других источников в отдельных государствах, сообщает уже о 51 377 200 выявленных случаях инфицирования и 1 270 171 умершем.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.

Коронавирус в США

В США за последние сутки выявили 111 433 случая заражения коронавирусом, скончались 590 человек, сообщает университет Джонса Хопкинса. Всего в США зарегистрировали 10 242 754 случая заражения коронавирусом, скончались 239 618 пациентов с подтвержденным заболеванием, выздоровели более 3,9 миллиона.

Также стало известно, что с августа более 15 тысяч норок погибли от коронавируса в американских штатах Юта, Висконсин и Мичиган. Десятки ферм, где есть заболевшие норки, находятся на карантине. Власти штатов не планируют убивать животных.

По информации министерства сельского хозяйства США, норки в штатах Юта и Висконсин контактировали с заболевшими COVID-19 людьми. На данный момент неизвестно, заразились ли норки в Мичигане от людей. Эксперты полагают, что норки являются наиболее восприимчивыми к инфекции среди всех животных.

Центр по контролю и предотвращению заболеваний США (CDC) обновил рекомендацию, согласно которой ношение масок защищает не только окружающих от зараженного коронавирусом, но и самого человека в маске. По его данным, семь различных исследований показали, что повсеместное ношение масок помогает сократить число новых заражений, два из них – что ношение масок сокращает уровень смертности.

Коронавирус в Индии и Бразилии

Индия продолжает оставаться на втором месте в мире по числу инфицированных. В стране уже выявлено 8 591 730 зараженных COVID-19. Погибло в стране уже 127 059 человек.

За прошедшие сутки общее число случаев заболевания коронавирусом в Бразилии возросло на 25 012 и достигло 5 699 005. Общее число летальных исходов в стране составило 162 802.

Ситуация в мире

Число выявленных за сутки случаев заражения COVID-19 в Италии возросло на 35 098 и достигло 955 463 случая. Жертвами коронавирусной инфекции в Италии за сутки стали 580 человек, следует из сводки министерства здравоохранения страны. Во вторник центральной темой итальянских СМИ стало обсуждение возможности введения общенационального карантина с 15 ноября. Накануне с соответствующим обращением выступила Национальная федерация медиков Италии Fnomceo.

В Испании число умерших за сутки увеличилось на 411, общее число жертв достигло 39 756. Число выявленных случаев коронавируса приближается к 1,4 миллиона.

Число подтвержденных случаев коронавируса в Великобритании за минувшие сутки составило 20 412, скончались 532 человека, следует из данных минздрава страны. Всего коронавирус в стране с начала пандемии подтвердился у 1 233 775 человек, скончались 49 770.

Число выявленных случаев коронавируса в Израиле выросло за последние сутки на 731, до 320 515, скончались шесть пациентов с таким диагнозом, общее число умерших в стране с начала пандемии составило 2 682, сообщает министерство здравоохранения.

Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Турции за сутки составило 2 529, умерли 87 больных – это наибольший показатель с конца апреля, свидетельствуют данные минздрава страны. Всего заразившихся в стране 399 360, умерших – 11 059.

По данным минздрава Польши, лабораторные исследования выявили 25 484 новых случаев коронавируса. Общее количество зараженных с начала эпидемии составило 593 592. За сутки от коронавируса скончались 330 человек, общее число летальных случаев составило 8 375.

Число зарегистрированных случаев коронавируса COVID-19 в Беларуси за сутки выросло на 1 038 – до 108 300, умерли еще пять человек. Всего с начала распространения инфекции скончались 1 016 пациентов, сообщила пресс-служба минздрава республики.

В Швейцарии за сутки зарегистрировано 5 935 новых случаев коронавируса и 45 – в Лихтенштейне, сообщает во вторник Федеральный офис здравоохранения страны. От заболевания скончались 106 человек в Швейцарии и один в Лихтенштейне.

Количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа в Германии за последние сутки увеличилось на 15 332, скончались 154 пациента, следует из данных института Роберта Коха, который входит в структуру минздрава ФРГ и ведет статистику заболеваемости COVID-19 в стране. Всего с начала эпидемии в Германии зарегистрировали 687 200 заражений коронавирусом, умерли из-за коронавируса 11 506 человек.

Коронавирус в Грузии

Согласно данным на утро 10 ноября правительственного сайта StopCov, в Грузии коронавирус диагностирован у 63 650 человек. 41 гражданин Грузии доставлен на лечение из других стран, 47 390 пациентов выздоровели, 521 скончались.

В карантине к этому времени находятся 2 765 человек, в стационарах под наблюдением медиков – 4 709, в ковид-гостиницах – 3 066.

С начала сентября в стране наблюдается ухудшение эпидситуации – суточный прирост инфицированных выражается уже в четырехзначной цифре и приближается к трем тысячам.

Ухудшение эпидемиологической ситуации в стране вынудило правительство ввести новые ограничения. С понедельника, 9 ноября, в семи крупных городах Грузии введен запрет на передвижение с 22:00 до 05:00 часов как для пешеходов, так и для автотранспорта.

Запрет на передвижение касается жителей Тбилиси, Кутаиси, Батуми, Рустави, Зугдиди, Гори и Поти. В случае нарушения установленной меры предполагается штраф в размере двух тысяч лари.

При этом запрет не затрагивает международные автомобильные перевозки, а также тех лиц и транспортных средств, которые перемещаются для выполнения функций стратегических объектов, а также для предоставления медицинских услуг, фармацевтических объектов, служб доставки и СМИ.

Кроме того, с понедельника в семи крупных городах временно закрываются частные и муниципальные детские сады, а в автобусах и метро запрещаются стоячие места. Соблюдение ограничений будут контролировать водители и полицейские. Время ожидания транспорта для жителей увеличится, но люди будут находиться в масках на улице, что ограничит вероятность распространение коронавируса.

По материалам мировых СМИ