США планируют ввести новые санкции против "Северного потока - 2" – СМИ

Примечательно, что власти США не хотят распространять санкции на Германию или официальных лиц страны, которая поддерживает проект

ТБИЛИСИ, 11 ноя — Sputnik. Власти США хотят ввести дополнительные санкции в отношении страховых и сертификационных компаний, работающих с российскими судами над строительством газопровода "Северный поток - 2", передает агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники. Об этом сообщает РИА Новости.

В конце июля 2020 года американский сенат одобрил новый оборонный бюджет, который предусматривает введение дополнительных санкций против строительства газопровода. Уже действующие ограничительные меры распространятся на организации, занимающиеся прокладкой труб, и на причастные к этому страховые компании.

По данным агентства, представители нижней палаты конгресса США и сената достигли соглашения о включении поправки о новых санкциях по газопроводу в законопроект оборонного бюджета и на следующий, 2021-й финансовый год, который должен быть принят до конца текущего календарного года. В новом законопроекте указывается, что ранее введенные санкции распространяются на всю деятельность по прокладке труб и страхованию.

Примечательно, что санкции не будут распространятся на Германию или официальных лиц страны.

Северный поток - 2

Проект "Северный поток - 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Газопровод проходит через территориальные воды или исключительные экономические зоны России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.

Американские власти пытаются навязать Евросоюзу поставки своего сжиженного природного газа. В декабре 2019 года президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет на 2020 год, который предусматривает санкции против газопроводов "Северный поток - 2" и "Турецкий поток". В результате швейцарская компания Allseas, занимавшаяся прокладкой газопровода, немедленно приостановила работу и отвела специальные суда.

При этом проект поддерживают Германия и Австрия, заинтересованные в надежных поставках топлива. За строительство также выступает Норвегия, правительству которой принадлежат 30 процентов акций компании Kvaerner – одного из подрядчиков строительства.