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Папа Римский призвал верующих молиться о безопасности искусственного интеллекта

© photo: Sputnik / Vladimir Astapkovich
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https://sputnik-georgia.ru/world/20201111/250006041/Papa-Rimskiy-prizval-veruyuschikh-molitsya-o-bezopasnosti-iskusstvennogo-intellekta.html

Следующим вызовом человечества может стать использование роботов и искусственного интеллекта не во благо, считает Папа Римский

ТБИЛИСИ, 11 ноя — Sputnik. Папа Римский Франциск призвал верующих всего мира молиться в ноябре 2020 года, чтобы роботы и искусственный интеллект "всегда служили человечеству". Заявление понтифика опубликовано на YouTube, сообщает РИА Новости.

Мы все умрем. Но это не точно
© photo: Sputnik
Мы все умрем. Искусственный интеллект как угроза человечеству

Глава римско-католической церкви отметил, что искусственный интеллект и роботы в силах изменить мир к лучшему, но только в том случае, если технологии будут использоваться правильно. Иначе плоды технического прогресса приведут к усилению неравенства и, возможно, глобальным вызовам для всего человечества.

Ранее в 2020 году Ватикан совместно с Microsoft и IBM опубликовал "Римский призыв к этике искусственного интеллекта". В нем обозначены принципы, которыми должны руководствоваться разработчики технологии: прозрачность, инклюзивность, ответственность, беспристрастность, надежность и безопасность.

Теги:
Папа Римский Франциск


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