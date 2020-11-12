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Президент Украины Владимир Зеленский на заседании в Верховной Раде

Зеленский госпитализирован в больницу из-за коронавируса

© photo: Sputnik / STRINGER
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Sputnik Грузия
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Тем не менее у президента и его помощника стандартный график работы, а единственное ограничение – изоляция

ТБИЛИСИ, 12 ноя - Sputnik. Заразившегося коронавирусом президента Украины Владимира Зеленского поместили в клиническую больницу "Феофания", сообщил советник главы его офиса Михаил Подоляк. Об этом пишет РИА Новости.

"Все достаточно строго, регламентировано протоколом. <...> Он находится в изолированной палате, и, соответственно, у него там спецсвязь установлена", – сказал Подоляк в интервью изданию "Украинская правда".

Советник добавил, что там есть оборудованный специальный кабинет, где глава государства проводит совещания.

Президент Украины Владимир Зеленский
© Sputnik / STRINGER
Президент Украины заразился коронавирусом

О том, что Зеленский и глава его офиса Андрей Ермак заразились коронавирусом, стало известно в понедельник. Ермак тоже госпитализирован в "Феофанию".

Подоляк подчеркнул, что у президента и его помощника стандартный график работы, единственное ограничение – изоляция.

Летом коронавирусом переболела жена украинского лидера Елена Зеленская. Она проходила лечение амбулаторно, однако позднее попала в больницу с пневмонией. Тогда Зеленский также прошел двухнедельную изоляцию, ни у него, ни у детей вирус не выявили.

Украина занимает 18 место в мире по числу инфицированных новым вирусом. За все время пандемии в стране заболевание обнаружено у 515 тысяч человек, более девяти тысяч умерли.

Теги:
Коронавирус COVID-2019, Владимир Зеленский


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