Зеленский госпитализирован в больницу из-за коронавируса

Тем не менее у президента и его помощника стандартный график работы, а единственное ограничение – изоляция

ТБИЛИСИ, 12 ноя - Sputnik. Заразившегося коронавирусом президента Украины Владимира Зеленского поместили в клиническую больницу "Феофания", сообщил советник главы его офиса Михаил Подоляк. Об этом пишет РИА Новости.

"Все достаточно строго, регламентировано протоколом. <...> Он находится в изолированной палате, и, соответственно, у него там спецсвязь установлена", – сказал Подоляк в интервью изданию "Украинская правда".

Советник добавил, что там есть оборудованный специальный кабинет, где глава государства проводит совещания.

О том, что Зеленский и глава его офиса Андрей Ермак заразились коронавирусом, стало известно в понедельник. Ермак тоже госпитализирован в "Феофанию".

Подоляк подчеркнул, что у президента и его помощника стандартный график работы, единственное ограничение – изоляция.

Летом коронавирусом переболела жена украинского лидера Елена Зеленская. Она проходила лечение амбулаторно, однако позднее попала в больницу с пневмонией. Тогда Зеленский также прошел двухнедельную изоляцию, ни у него, ни у детей вирус не выявили.

Украина занимает 18 место в мире по числу инфицированных новым вирусом. За все время пандемии в стране заболевание обнаружено у 515 тысяч человек, более девяти тысяч умерли.