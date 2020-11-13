Американец заболел COVID-19 и лишился пальцев

Поражение фаланг пальцев – это одно из самых необычных и страшных последствий коронавируса нового типа

ТБИЛИСИ, 13 ноя — Sputnik. Удивительная история произошла с мужчиной в США – он заразился коронавирусом и лишился фаланг восьми пальцев на руках, сообщает издание People.

Грегг Гарфилд заболел коронавирусной инфекцией конце февраля, когда был на отдыхе в Италии, где вместе с друзьями катался на лыжах.

Из первых симптомов у Гарфилда были боль в горле и повышенная температура. По возвращению домой в США мужчина обратился к врачу и прошел тест на наличие COVID. Он оказался положительным. В начале марта его госпитализировали, а через пару дней его подключили к аппарату ИВЛ.

Вскоре у Гарфилда начались осложнения: давление упало, начался сепсис и стафилококковая инфекция, а также полиорганная недостаточность. Врачи боролись за жизнь пациента, но шанс выжить составлял один процент.

Но случилось чудо: в апреле мужчине стало лучше и его перевели в обычную палату, хотя пациент похудел аж на 22 килограмма. Три пальца на его ноге обрели черный цвет, а из-за нарушения кровоснабжения медикам пришлось ампутировать восемь фаланг пальцев на руках. Через два месяца его выписали из больницы.

Как отмечает издание, за это время Гарфилду сделали семь операций по восстановлению пальцев, кроме того, он ежедневно при помощи упражнений укрепляет легкие.