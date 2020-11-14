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Армен Джигарханян скончался на 86-м году жизни

© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova
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Sputnik Грузия
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Как известно, состояние здоровья Народного артиста СССР Армена Борисовича ухудшилось в октябре 2017 года

ТБИЛИСИ, 14 ноя — Sputnik. Народный артист СССР Армен Джигарханян скончался на 86-м году жизни, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя его театра.

"Сегодня ночью пришла печальная новость. Скончался Армен Борисович Джигарханян, выдающийся артист и лидер, руководитель театра, который носит его имя", – сказал собеседник агентства.

Армен Джигарханян и Виталина Цымбалюк-Романовская
© photo: Sputnik / Екатерина Чеснокова
Дело экс-жены Джигарханяна стало тайной

Как известно, состояние здоровья Народного артиста СССР Армена Борисовича ухудшилось в октябре 2017 года. Актер попал в больницу и сказал, что не готов простить свою уже бывшую супругу Виталину Цымбалюк-Романовскую, которая "причинила ему много боли".

Позже супружеская пара расторгла брак и начала судебную тяжбу. В сентябре прошлого года СМИ писали о том, что из США приехала его бывшая супруга Татьяна Власова, чтобы ухаживать на ним.

Известно, что в 2018 году Армен Джигарханян был госпитализирован пять раз.

Армен Борисович Джигарханян родился 3 октября 1935 года в Ереване. Он лауреат двух государственных премий Армянской ССР, один из основателей, президент и художественный руководитель Московского драматического театра.

Джигарханян был одним из самых снимаемых актеров СССР, на его счету более 250 ролей в кино- и телефильмах.

Теги:
Армен Джигарханян


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