15:35 14 Ноября 2020
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.8961
  • 100 RUB4.2581
  • USD3.2951
Поиск

Друзья Джигарханяна рассказали подробности о причине смерти актера

© photo: Sputnik / Ramil Sitdikov
В мире
Получить короткую ссылку
14 0 0
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e4/0b/0e/250035492.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/world/20201114/250035670/Druzya-Dzhigarkhanyana-rasskazali-podrobnosti-o-prichine-smerti-aktera.html

Весь последний год артист постоянно находился то дома, то в больнице, а его хронические заболевания обострились

ТБИЛИСИ, 14 ноя — Sputnik. Люди из близкого окружения актера Армена Джигарханяна высказались о причинах смерти артиста, сообщает РИА Новости.

Празднование 90-летия театра Ленком
© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova
Армен Джигарханян скончался на 86-м году жизни

Так, по словам друга актера Артура Согомоняна, что у актера обострились хронические заболевания, и он в последнее время находился в больнице. Болел Джигарханян достаточно серьезно, сказал он телеканалу "Звезда".

"Там были необратимые процессы, которые невозможно было остановить. В шесть утра остановилось сердце", – добавил друг Джигарханяна в комментарии телеканалу РЕН-ТВ, отметив, что врачи пытались спасти актера, но безуспешно.

Друг Джигарханяна Марк Рудинштейн поведал о состоянии актера немного более подробнее.

"У него был сильный диабет, который влияет на все органы организма, особенно больного организма. Диабет – побочная причина смерти", – рассказал Рудинштейн "Подъему".

По его словам, актер весь последний год постоянно находился то дома, то в больнице.

Режиссер Сергей Виноградов подтвердил телеканалу "360", что причина смерти никак не связана с пандемией коронавируса.

Сцена из спектакля Разгром
© photo: Sputnik / I. Zotin
Джигарханяну 83 года: вспоминаем лучшие роли великого артиста

"Это какой-то набор болезней, который совпал", – пояснил он.

Ранее представитель театра Джигарханяна сообщил о кончине актера на 86-м году жизни. Прощание с народным артистом Арменом Джигарханяном пройдет во вторник, 17 ноября, а похоронят актера на Ваганьковском кладбище.

Армен Джигарханян – один из самых известных советских и российских артистов. Имя актера вошло в Книгу рекордов Гиннесса по числу сыгранных им ролей в кино.

Народный артист СССР, актер и режиссер Армен Джигарханян родился 3 октября 1935 года в Ереване. Он лауреат двух государственных премий Армянской ССР, один из основателей, президент и художественный руководитель Московского драматического театра.

Теги:
Армен Джигарханян


Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Болельщики. Матч между сборными Грузии и Македонии по футболу при пустых трибунах на стадионе Динамо Арена
Вкус победы и горечь поражения: Македония радуется, Грузия переживает - фото
Нагорный Карабах: российские миротворцы вошли в Степанакерт
Нагорный Карабах: российские миротворцы вошли в Степанакерт
Коронавирус в Грузии: главное за октябрь
Коронавирус в Грузии: главное за октябрь
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться