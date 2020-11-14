Друзья Джигарханяна рассказали подробности о причине смерти актера

Весь последний год артист постоянно находился то дома, то в больнице, а его хронические заболевания обострились

ТБИЛИСИ, 14 ноя — Sputnik. Люди из близкого окружения актера Армена Джигарханяна высказались о причинах смерти артиста, сообщает РИА Новости.

Так, по словам друга актера Артура Согомоняна, что у актера обострились хронические заболевания, и он в последнее время находился в больнице. Болел Джигарханян достаточно серьезно, сказал он телеканалу "Звезда".

"Там были необратимые процессы, которые невозможно было остановить. В шесть утра остановилось сердце", – добавил друг Джигарханяна в комментарии телеканалу РЕН-ТВ, отметив, что врачи пытались спасти актера, но безуспешно.

Друг Джигарханяна Марк Рудинштейн поведал о состоянии актера немного более подробнее.

"У него был сильный диабет, который влияет на все органы организма, особенно больного организма. Диабет – побочная причина смерти", – рассказал Рудинштейн "Подъему".

По его словам, актер весь последний год постоянно находился то дома, то в больнице.

Режиссер Сергей Виноградов подтвердил телеканалу "360", что причина смерти никак не связана с пандемией коронавируса.

"Это какой-то набор болезней, который совпал", – пояснил он.

Ранее представитель театра Джигарханяна сообщил о кончине актера на 86-м году жизни. Прощание с народным артистом Арменом Джигарханяном пройдет во вторник, 17 ноября, а похоронят актера на Ваганьковском кладбище.

Армен Джигарханян – один из самых известных советских и российских артистов. Имя актера вошло в Книгу рекордов Гиннесса по числу сыгранных им ролей в кино.

Народный артист СССР, актер и режиссер Армен Джигарханян родился 3 октября 1935 года в Ереване. Он лауреат двух государственных премий Армянской ССР, один из основателей, президент и художественный руководитель Московского драматического театра.