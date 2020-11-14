В США могут одобрить экстренное использование вакцин и лекарств от COVID-19

Это означает, что препарат разрешен к использованию в чрезвычайных ситуациях для оказания помощи тяжелобольным и спасения жизней еще до получения лицензии для широкого использования

ТБИЛИСИ, 14 ноя — Sputnik. Две вакцины и два лекарства против COVID-19 могут получить разрешение на экстренное использование в США до конца года, заявил на брифинге советник администрации Трампа Монсеф Слауи. Об этом пишет РИА Новости.

Ранее немецкая биоинженеринговая компания BioNTech и американский фармацевтический гигант Pfizer сообщили об успешной третьей фазе клинических испытаний – вакцина показала более чем 90-процентную эффективность в предотвращении заражения COVID-19. Заявку на регистрацию вакцины в США планируется подать уже в ноябре.

"Две вакцины, которые сейчас завершают третью фазу испытаний, вероятно, в течение предстоящих нескольких недель подадут заявку в FDA (управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов – ред.) на получение разрешения на экстренное использование и, если она будет одобрена, есть надежда, что они могут быть доступны для населения США в декабре", – сказал представитель команды Белого дома по борьбе с пандемией COVID-19.

Он отметил, что аналогичные заявки подали компании, создающие препараты для лечения COVID-19.

"Две вакцины и два препарата могут получить одобрение на экстренное использование до конца года, это очень значительно", – добавил он.

Допуск к экстренному использованию означает, что препарат разрешен к использованию в чрезвычайных ситуациях для оказания помощи тяжелобольным, спасения жизней или вакцинации групп особого риска еще до получения лицензии для широкого использования.