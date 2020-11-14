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Ситуация с коронавирусом в Польше

В Польше за сутки скончались свыше 500 пациентов с коронавирусом

© AP Photo / Robert Michael
В мире
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Темы:
Ситуация с коронавирусом COVID-19 в мире (1467)
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В Польше в последнее время наблюдается резкий рост заболеваемости коронавирусной инфекцией и числа летальных случаев

ТБИЛИСИ, 14 ноя — Sputnik. Рекордные 548 пациентов с коронавирусом скончались в Польше за сутки, сообщает министерство здравоохранения республики. Об этом пишет РИА Новости.

По данным Минздрава, общее число летальных случаев достигло 10 045.

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За те же сутки лабораторные исследования выявили 25 571 случай коронавируса. Общее количество зараженных с начала эпидемии составило 691 118.

По последним данным, в стране госпитализированы 22 320 человек, 2 126 из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких при наличии 2 805 аппаратов ИВЛ, 440 025 человек находятся на карантине, 282 215 выздоровели.

В Польше в последнее время наблюдается резкий рост заболеваемости коронавирусной инфекцией и числа летальных случаев. Правительство страны ввело достаточно жесткие меры по борьбе с коронавирусом. Вся территория Польши теперь отнесена к "красной зоне" распространения COVID-19. Закрыты рестораны, бары и кафе. Они могут работать только на вынос. Все школьники перешли на дистанционное обучение. Детям и подросткам запрещено находиться на улице без сопровождения взрослых с 8:00 до 16:00. Запрещены собрания более пяти человек за исключением людей, проживающих вместе. Маски обязательны, в том числе на улице.

Темы:
Ситуация с коронавирусом COVID-19 в мире (1467)
Теги:
Польша, Коронавирус COVID-2019


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