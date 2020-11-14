В Польше за сутки скончались свыше 500 пациентов с коронавирусом

В Польше в последнее время наблюдается резкий рост заболеваемости коронавирусной инфекцией и числа летальных случаев

ТБИЛИСИ, 14 ноя — Sputnik. Рекордные 548 пациентов с коронавирусом скончались в Польше за сутки, сообщает министерство здравоохранения республики. Об этом пишет РИА Новости.

По данным Минздрава, общее число летальных случаев достигло 10 045.

За те же сутки лабораторные исследования выявили 25 571 случай коронавируса. Общее количество зараженных с начала эпидемии составило 691 118.

По последним данным, в стране госпитализированы 22 320 человек, 2 126 из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких при наличии 2 805 аппаратов ИВЛ, 440 025 человек находятся на карантине, 282 215 выздоровели.

В Польше в последнее время наблюдается резкий рост заболеваемости коронавирусной инфекцией и числа летальных случаев. Правительство страны ввело достаточно жесткие меры по борьбе с коронавирусом. Вся территория Польши теперь отнесена к "красной зоне" распространения COVID-19. Закрыты рестораны, бары и кафе. Они могут работать только на вынос. Все школьники перешли на дистанционное обучение. Детям и подросткам запрещено находиться на улице без сопровождения взрослых с 8:00 до 16:00. Запрещены собрания более пяти человек за исключением людей, проживающих вместе. Маски обязательны, в том числе на улице.