Роман Бабаян и Маргарита Симоньян задали Пашиняну неудобные вопросы о конфликте в Карабахе

ТБИЛИСИ, 14 ноя — Sputnik. Главный редактор радиостанции "Говорит Москва" Роман Бабаян и главред RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян задали премьер-министру Армении Николу Пашиняну ряд вопросов о нагорно-карабахском конфликте в эфире ток-шоу "Своя правда" на телеканале НТВ.

По словам Бабаяна, он родился в Баку и прекрасно знает с чего начался конфликт и как он развивался. Ведущий отметил, что читал и турецкие СМИ, и азербайджанские, и армянские, после чего понимал, что "что-то неправильно, что людей, которые живут в Армении просто обманывают".

Его вопросы Пашиняну прозвучали так:

"Ответьте на эти вопросы, и тогда мы попробуем разобраться, способны ли вы в принципе отвечать за то, что вы сделали, способны ли вы руководить государством. И люди, которые сегодня все еще вас продолжают поддерживать, может быть, они узнают очень много нового. Просто ответьте на эти вопросы и по-честному. Если вы ответите не по-честному, я задам вам следующие вопросы, уже более конкретные, и вы уже не сможете отвертеться", – завершил Бабаян.

Главред RT и МИА "Россия сегодня" отметила, что у нее тоже есть различные источники, и задала еще один вопрос премьер-министру Армении.