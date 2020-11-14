Роман Бабаян и Маргарита Симоньян задали Пашиняну неудобные вопросы о конфликте в Карабахе

ТБИЛИСИ, 14 ноя — Sputnik. Главный редактор радиостанции "Говорит Москва" Роман Бабаян и главред RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян задали премьер-министру Армении Николу Пашиняну ряд вопросов о нагорно-карабахском конфликте в эфире ток-шоу "Своя правда" на телеканале НТВ.

По словам Бабаяна, он родился в Баку и прекрасно знает с чего начался конфликт и как он развивался. Ведущий отметил, что читал и турецкие СМИ, и азербайджанские, и армянские, после чего понимал, что "что-то неправильно, что людей, которые живут в Армении просто обманывают".

"В связи с этим у меня несколько вопросов Пашиняну. Я считаю, что я должен задать эти вопросы, и я очень рассчитываю, что армянский премьер-министр мне ответит на эти вопросы и ответит честно. Не надо меня обманывать, потому что я владею достаточно большим спектром информации и сразу пойму, если вы начнете врать, господин Пашинян", – обратился к армянскому премьеру Бабаян.

Его вопросы Пашиняну прозвучали так:

Это правда, что РФ начиная практически с первого дня этой войны, предлагала вам различные урегулирования и очень хорошие модели урегулирования – не те, которые сейчас, а очень хорошие? И вы каждый раз выслушивали внимательно эти предложения и отказывались. Вы просто отказывались.

Правда ли, что буквально с первых секунд этого противостояния, с первых дней этой войны вам предлагалась помощь, и вам эта помощь моментально оказывалась, причем оказывалась в огромных размерах?

Это правда, что на армянских военных аэродромах, и не только военных аэродромах, десятками садились российские военно-транспортные самолеты?

Это правда, что вы получили те системы вооружений, которые вы просили? Лично вы просили, и вы их получали.

"Ответьте на эти вопросы, и тогда мы попробуем разобраться, способны ли вы в принципе отвечать за то, что вы сделали, способны ли вы руководить государством. И люди, которые сегодня все еще вас продолжают поддерживать, может быть, они узнают очень много нового. Просто ответьте на эти вопросы и по-честному. Если вы ответите не по-честному, я задам вам следующие вопросы, уже более конкретные, и вы уже не сможете отвертеться", – завершил Бабаян.

Главред RT и МИА "Россия сегодня" отметила, что у нее тоже есть различные источники, и задала еще один вопрос премьер-министру Армении.

"Правда ли, что все это время вы, господин Пашинян, советовались, бесконечно переговаривались со своими друзьями даже не самого высокого, ну, разного уровня, в США, и именно поэтому вы медлили и именно поэтому вы не принимали те решения, которые единственные можно было принять и которые предлагала Россия для того, чтобы все это остановить. Правда ли, что вот эти переговоры и переговорщики ваши, ваша медлительность, ваша неопределенность и ваша попытка усидеть на двух стульях и привели к тому, к чему привели", – сказала Симоньян.

Комментируя вопрос коллеги, Бабаян заявил, что он уже знает ответ на этот вопрос, но подождет, пока на него откликнется сам Пашинян.