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Пандемия коронавируса COVID 19 - болельщики в масках на стадионе в Зальцбурге, Австрия

Австрия снова переходит на полный локдаун из-за коронавируса

© AP Photo / Andreas Schaad
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С 17 ноября закрываются торговые объекты, кроме продуктовых и аптек, не будут работать парикмахерские салоны. Школы переходят на дистанционное обучение, вводятся ограничения на выход из дома без уважительной причины

ТБИЛИСИ, 14 ноя - Sputnik. Австрия с 17 ноября по 6 декабря переходит на полный локдаун из-за коронавируса, заявил в субботу канцлер республики Себастьян Курц, передает РИА Новости.

"На следующие две с половиной недели, начиная со следующего вторника до воскресенья, 6 декабря, включительно, будет второй локдаун, как весной", - сказал Курц журналистам.

Он пояснил, что с 17 ноября закроется почти вся торговля, кроме магазинов ежедневной необходимости, почты, банков и аптек, закроются предприятия косметической сферы (парикмахерские, косметические салоны, ногтевой сервис). Школы переходят на дистанционное обучение, ограничения на выход из дома без уважительной причины будут действовать круглосуточно, уточнил канцлер.

Пандемия коронавируса COVID 19 - врачи в больнице в Лионе, Франция
© AP Photo / Jean-Francois Badias
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Канцлер также заявил о необходимости перевода сотрудников на удаленную работу везде, где это возможно.

"Моя настойчивая просьба на следующие недели - пожалуйста, ни с кем не встречайтесь. Проводите свободное время исключительно с людьми, с которыми проживаете, а если вы живете одни, то определите одного человека, с которым вы будете состоять в личном контакте в ходе локдауна", - заключил Курц.

Второй за год локдаун из-за коронавируса в более мягкой форме начался в Австрии 3 ноября. Он позволял продолжать работу абсолютно всем магазинам и сфере обслуживания, но снова закрылись рестораны, отели, театры, музеи, кинотеатры. Также "мягкий" локдаун предусматривал ограничения на выход из дома с 20:00 до 6:00 следующего дня.



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