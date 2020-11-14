Во Франкфурте прошла акция из-за COVID-ограничений: полиция применила водометы

Канцлер ФРГ Ангела Меркель ранее объявила о введении "ограниченного карантина" до конца ноября из-за пандемии коронавируса

ТБИЛИСИ, 14 ноя - Sputnik. Полиция Франкфурта применила водометы против демонстрантов, которые выступали против ограничений в связи с COVID-19, сообщила в Twitter пресс-служба ведомства.

По сообщению РИА Новости, в центре города собрались несколько сотен демонстрантов, которые не надели маски и не соблюдали дистанцию. После многочисленных предупреждений полиция объявила акцию завершенной и призвала разойтись.

"Призыв освободить Гетеплац и Ратенауплац остался невыполненным, пришлось применить водомет, чтобы очистить площадь", - говорится в сообщении.

В полиции заявляют, что неоднократно предупреждали о возможном применении спецсредств в случае, если толпа не разойдется.