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Во Франкфурте полиция применила водометы на акции против карантина

Во Франкфурте прошла акция из-за COVID-ограничений: полиция применила водометы

© REUTERS / KAI PFAFFENBACH
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ТБИЛИСИ, 14 ноя - Sputnik. Полиция Франкфурта применила водометы против демонстрантов, которые выступали против ограничений в связи с COVID-19, сообщила в Twitter пресс-служба ведомства.

По сообщению РИА Новости, в центре города собрались несколько сотен демонстрантов, которые не надели маски и не соблюдали дистанцию. После многочисленных предупреждений полиция объявила акцию завершенной и призвала разойтись.

"Призыв освободить Гетеплац и Ратенауплац остался невыполненным, пришлось применить водомет, чтобы очистить площадь", - говорится в сообщении.

В полиции заявляют, что неоднократно предупреждали о возможном применении спецсредств в случае, если толпа не разойдется.

Во Франкфурте полиция применила водометы на акции против карантина
© REUTERS / KAI PFAFFENBACH
Во Франкфурте полиция применила водометы на акции против карантина


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