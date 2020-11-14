В мире выявлены рекордные 657 тысяч случаев коронавируса за сутки

Больше всего зараженных специалисты зафиксировали за день в Европе, на втором месте – Северная и Южная Америка

ТБИЛИСИ, 14 ноя — Sputnik. За сутки в мире выявлено 657 312 новых случаев коронавируса, скончались почти 10 тысяч человек, следует из данных графика на сайте Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Больше всего зараженных специалисты зафиксировали за день в Европе (более 285 тысяч) и Северной и Южной Америке (более 269 тысяч). Всего в мире выявлено более 53 миллионов случаев заражения коронавирусом, свыше 1,3 миллиона человек скончались.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.