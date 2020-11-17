Какие новые слова принес в нашу жизнь COVID-19

ТБИЛИСИ, 17 ноя – Sputnik. Расхламинго, карантец, маскобесье и гречкохайп - эти и другие новые слова заполнили русскую речь после того, как мир охватила пандемия коронавируса нового типа. Эти новообразования в лексике выявили ученые-лингвисты Уральского федерального университета (УрФУ) совместно с коллегами из Финляндии, Швеции и Испании.

"В русском лексиконе появились такие слова, как коронавирье, карантец, ковидло, макароновирус и гречкохайп (нездоровый ажиотаж, связанный с массовой закупкой макарон и гречки), маскобесье, вируспруденция, карантэ (умение владеть собой в самоизоляции), расхламинго (популярное домашнее занятие, связанное с уборкой в доме во время вынужденного карантинного безделья)", - сказано в сообщении вуза.

Любопытно, что из-за COVID-19 обозначились и категории людей, основанные на их отношении к вирусу: это коронапофигисты, ковигисты, голомордые, а также карантье - владельцы собаки, сдающие ее в аренду для прогулок.

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Как объяснила профессор кафедры русского языка, общего языкознания и устной коммуникации УрФУ Ирина Вепрева, языковая игра является одним из способов адаптации к психологически сложному периоду в жизни общества, которая иронически передает его состояние.

Примечательно, что новая лексика появилась не только в русском языке, но также и в Финляндии, где пандемия породила десятки слов с первой частью "korona": koronavelka (государственный заем для покрытия расходов, вызванных пандемией), koronatuki (господдержка для фирм и организаций), koronakuri (коронная дисциплина), koronalinko (человек или место, эффективно распространяющие вирус вокруг себя, "суперзаражатель"), koronapakolainen (человек, сбежавший в провинцию, чтобы избежать заражения).

Тем временем в Испании определенные неологизмы возникали как мемы, другие - из-за отсутствия термина, который мог бы описать ситуацию или чувство должным образом. В результате появились такие слова, как коронакризис, корониалы (поколение, которое рождается во время карантина), конфиттинг (увеличение веса при отсутствии физических упражнений и наличии лишних калорий) и балконнация (описывает людей, оскорбляющих тех, кто ходит по улице).