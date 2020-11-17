В США приняли "закон Родченкова" о борьбе с допингом – WADA недовольно

Законопроект затрагивает всех, кто как-либо связан с допингом, вне зависимости от того, находятся ли они в юрисдикции США

ТБИЛИСИ, 17 ноя — Sputnik. Сенат США одобрил проект, который позволяет американским судам выносить приговоры за применение запрещенных веществ на мероприятиях с участием спортсменов из Штатов, сообщило Антидопинговое агентство США (USADA). Об этом пишет РИА Новости.

"Закон устанавливает наказания за <...> мошеннические схемы с допингом, которые грабят спортсменов, граждан и бизнес. Он также защищает информаторов от мести и предоставляет возмещение спортсменам, которые оказались обмануты в результате допинговых сговоров", — говорится в сообщении.

Наказание подразумевает штраф до миллиона долларов и заключение в тюрьму на срок до десяти лет.

Под действие "закона Родченкова" попадает окружение спортсменов — тренеры, агенты, менеджеры и представители государственных учреждений, связанных с финансированием и организацией спортивных мероприятий. Сами атлеты за нарушения антидопинговых правил могут быть наказаны WADA.

Законопроект служит примером экстерриториального применения американской юстиции, поскольку затрагивает всех, кто как-либо связан с допингом, вне зависимости от того, находятся ли они в юрисдикции США.

Всемирное антидопинговое агентство WADA заявило, что "закон Родченкова" может подорвать мировую антидопинговую систему. В агентстве обеспокоены тем, что подобные правила могут появиться в других странах по политическим причинам — например, в отместку. Отдельно отмечается, что документ не действует в отношении американских профессиональных лиг и студенческого спорта.

"Если это недостаточно хорошо для американского спорта, почему это хорошо для остального мира?" — заявил представитель WADA.

Законопроект назван именем информатора WADA Григория Родченкова, который до 2015 года был директором московской антидопинговой лаборатории. После отставки с этого поста он уехал в США, в интервью местной прессе объявил о российской "государственной системе" допинга, а позднее стал информатором WADA. В России в отношении него открыто несколько уголовных дел.