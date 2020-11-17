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Президент Беларуси Александр Лукашенко

Лукашенко заявил о возможном начале гражданской войны в Беларуси

photo: courtesy of Press service of the President of the Republic of Belarus
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Белорусские власти планируют убирать стихийные мемориалы в память о погибших во время акций протеста не только в столице, но и в регионах, чтобы страна не стала "пучиной драк"

ТБИЛИСИ, 17 ноя — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что минские дворы, где собираются протестующие, могут стать местом начала гражданской войны в республике. Об этом пишет РИА Новости.

"Зачем в Минске создавать мемориалы под видом кладбищ? Первое: кладбище и мемориалы — это психологическое воздействие на население… <...> Начался процесс радикализации, это уже все отметили, и эти дворы становятся — уже стали — местом разборок. Кто-то цепляет профашистские ленточки, кто-то, ненавидя это, приходит, их срезает, начинаются потасовки, драки. <...> Основная цель — чтобы эти пункты противостояния завтра, когда продолжится радикализация и сюда еще подъедут из-за рубежа, да и наши есть отдельные, возьмут в руки оружие, чтобы это превратить в место начала гражданской войны", — сказал он.

На прошлой неделе одной из минских больниц умер 31-летний Роман Бондаренко. Он погиб из-за травм, полученных во время драки с неизвестными. По данным следствия, 11 ноября в милицию поступило сообщение о том, что во дворе дома на улице Червякова в Минске произошла драка между агрессивно настроенными местными жителями, вешающими ленты, и лицами, их снимающими.

Акция протеста в Минске
© photo: Sputnik / Viktor Tolochko
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Роман Бондаренко был доставлен в Центральное РУВД Минска, впоследствии его госпитализировали. При первичном осмотре у него выявили телесные повреждения и, как утверждают в правоохранительных органах, диагностировали алкогольную интоксикацию. На следующий день, несмотря на оказанную медицинскую помощь, минчанин скончался.

Жители столицы принесли цветы и свечи к месту, где мужчину в последний раз видели живым. Однако через несколько дней после очередной протестной акции стихийный мемориал разобрали коммунальные службы.

Теги:
Беларусь, Александр Лукашенко


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