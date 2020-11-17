Беларусь понизила уровень участия в "Восточном партнерстве" Евросоюза

В МИД Беларуси отметили, что, если Европейский союз расширит санкции против республики, "реакция будет действительно адекватной и очень чувствительной"

ТБИЛИСИ, 17 ноя — Sputnik. Минск понижает уровень участия в инициативе ЕС "Восточное партнерство" до экспертного из-за санкций Евросоюза в отношении Беларуси, заявил министр иностранных дел республики Владимир Макей. Об этом пишет Sputnik Беларусь.

"Мы предложили приостановить работу координационной группы "Беларусь — Евросоюз", в рамках которой обсуждались различные вопросы нашего взаимодействия. <...> Видим, что есть попытки политизировать ряд инфраструктурных, межрегиональных проектов в рамках этой инициативы", — цитирует главу ведомства агентство.

Макей уточнил, что теперь на мероприятиях "Восточного партнерства" Минск будут представлять не руководители министерств, а их эксперты. А вопросы, касающиеся Беларуси, скорее всего, будут обсуждать на уровне постоянного представителя республики при Евросоюзе, добавил он.

Белорусские власти также отказались продолжать с Брюсселем диалог по правам человека. К такому решению пришли во время совещания по вопросам внешней политики, в котором участвовал Лукашенко.

"Мы никогда не отказывались от обсуждения чувствительных вопросов. Но сегодня мы видим, что эти вопросы абсолютно политизированы. Поэтому мы не видим смысла в том, чтобы продолжать с ЕС диалог по правам человека", — добавил Макей.

В целом, страна настроена на то, "чтобы санкционная риторика уходила из повестки отношений с Европейским союзом", добавил глава МИД. По словам Макея, белорусские власти хотели бы, чтобы страна была местом "мира, спокойствия и доброжелательности".

"Восточное партнерство" — проект Евросоюза, направленный на углубление и укрепление отношений с шестью восточными соседями: Арменией, Азербайджаном, Белоруссией, Грузией, Молдавией и Украиной.

В ноябре ЕС официально ввел пакет индивидуальных санкций по Беларуси, включая президента республики Александра Лукашенко. Фигурантам списка запретят въезд на территорию Евросоюза, а также заморозят все имеющиеся в Евросоюзе активы.

Брюссель считает Лукашенко ответственным за репрессии до и после президентских выборов этого года против кандидатов от оппозиции и мирных манифестантов, а также за запугивание журналистов. Со своей стороны, Лукашенко заявил, что "не парится" по поводу санкций.

Между тем, 13 ноября Евросоюз в заявлении в связи с гибелью участника протестов Романа Бондаренко сообщил о готовности ввести дополнительные санкции.