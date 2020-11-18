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Вооруженные формирования

Израиль нанес удары по сирийским военным

© AP Photo / MAHMUD HAMS
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Темы:
Ситуация в Сирии (128)
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Sputnik Грузия
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Израильская армия нанесла удары в ответ на установку нескольких самодельных взрывных устройств возле линии "Альфа", разделяющей Израиль и Сирию

ТБИЛИСИ, 18 ноя — Sputnik. Армия обороны Израиля нанесла удар по сирийской армии и силам специального назначения "Аль-кудс", сообщает РИА Новости.

Сирийское агентство САНА сообщило, что ПВО Арабской республики отразили израильский авиаудар в небе над Дамаском. Обстрел, предположительно, велся, со стороны Голанских высот. В результате удара трое военнослужащих погибли и один пострадал, имеется материальный ущерб. Несколько ракет, по данным САНА, удалось сбить.

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Как следует из заявления ЦАХАЛ, израильская армия нанесла удары в ответ на установку нескольких самодельных взрывных устройств возле линии "Альфа", разделяющей Израиль и Сирию, c целью нападения на израильских военных.

Израильская сторона регулярно атакует объекты в Сирии, объясняя свои действия стремлением не допустить попадания современных вооружений в руки врагов. В первую очередь речь идет о ливанском движении "Хезболла", которое воюет в регионе на стороне Башара Асада и контролируется Тегераном.

Между Сирией и Израилем нет дипломатических отношений, со времени создания обоих государств они находятся в состоянии войны. В частности, у них многолетний территориальный конфликт из-за статуса Голанских высот.

Темы:
Ситуация в Сирии (128)
Теги:
Израиль, Сирия


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