Ситуация с коронавирусом в мире – последние данные на 18 ноября

Число инфицированных COVID-19 в мире продолжает расти, только за последние сутки выявлено почти 457 тысяч новых случаев заражения, скончались 6 871 человек

ТБИЛИСИ, 18 ноя — Sputnik. Общее число выявленных случаев заражения коронавирусом нового типа по всему миру на утро 18 ноября составило 54 771 888 человек, скончались 1 316 994, сообщается на сайте Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

За последние сутки в мире число инфицированных увеличилось на 456 751, скончались 6 871 человек.

В то же время Университет Джонса Хопкинса, суммирующий данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других источников в отдельных государствах, сообщает уже о 55 562 616 выявленном случае инфицирования и 1 337 343 умерших.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.

Коронавирус в США

В США за последние сутки выявили 166 045 новых случаев заражения коронавирусом, скончались 995 пациентов с подтвержденным заболеванием, сообщает университет Джонса Хопкинса.

По информации университета Джонса Хопкинса, с начала эпидемии в США выявили 11 344 154 случая заражения коронавирусом, скончались 248 581 человек. Выздоровели более четырех миллионов заразившихся.

Коронавирус в Индии и Бразилии

В Индии по итогам проведенных в понедельник анализов зафиксировано самое малое число новых случаев коронавируса за 4 месяца. Как сообщил Минздрав, по итогам проведенных в минувшие сутки более чем 840 тысяч тестов в стране выявлено 29,1 тысячи случаев заболевания. Число умерших от коронавируса и сопутствующих заболеваний превысило 130 тысяч, за сутки от болезни скончались 449 человек.

Индия находится на втором месте в мире по числу зараженных коронавирусом, заболевание выявлено у 8,87 миллиона человек.

Как пояснила ранее группа правительственных экспертов, Индия сможет победить коронавирус к концу февраля следующего года при соблюдении жителями страны всех мер, в частности, ношения масок и соблюдения социальной дистанции. При таких условиях общее число зараженных коронавирусом в Индии к концу пандемии может составить 10,5 миллиона человек, считают эксперты.

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа в Бразилии за последние 24 часа увеличилось на 35 294, сообщает министерство здравоохранения страны. По данным ведомства, за последние сутки в Бразилии скончались 685 человек с подтвержденным COVID-19. Таким образом, за все время в Бразилии коронавирусом нового типа заразились 5 911 758 человек. В общей сложности с начала эпидемии умерли 166 699 пациентов с COVID-19. Всего излечились 5,3 миллиона человек.

Ситуация в мире

В Италии за сутки коронавирусом заразились 32 191 человек, скончались 731, подобная динамика смертности в стране наблюдалась в начале апреля, говорится в ежедневной сводке министерства здравоохранения страны. Число скончавшихся вследствие заражения COVID-19 с начала эпидемии на Апеннинах достигло 46 464, в общей сложности в стране зафиксированы 1 238 072 подтвержденных случая COVID-19. Выздоровевшими от коронавируса в Италии объявлены за сутки 15 тысяч человек, общее число случаев выздоровления превысило 457 тысяч.

Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Турции за сутки в понедельник, по данным минздрава, составило 3 316, умерли 94 человека, это наибольшие показатели с конца апреля. В связи с этим президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о введении частичного комендантского часа по выходным дням, а также о закрытии кафе и ресторанов на всей территории страны из-за пандемии коронавируса. Он добавил, что обучение в школах до конца года будет проходить дистанционно, а спортивные мероприятия – без зрителей.

Число подтвержденных случаев коронавируса в Великобритании за минувшие сутки составило 20 051, скончались 598 человек, свидетельствуют данные минздрава страны. Всего коронавирус в стране с начала пандемии подтвердился у 1 410 732 человек, умерли 52 745.

Южная Корея впервые с конца августа зарегистрировала 313 новых случаев COVID-19 за сутки, 245 локальных и 68 завезенных из-за границы, общее число инфицированных выросло до 29 311, сообщило Корейское агентство по контролю и профилактике заболеваний (KDCA). Выписаны 113 человек, общее число выздоровевших выросло до 25 973 (88,61%). Погибли уже 496 человек (1,69%). 67 пациентов находятся в тяжелом состоянии.

Число заболевших коронавирусом с момента начала эпидемии во Франции превысило 2 миллиона человек и достигло 2 087 183, сообщил глава Генеральной дирекции здравоохранения (DGS) Франции Жером Саломон. По его словам, в стране от коронавируса скончались 46 346 человек. За прошедшие сутки умерли 437 человек. На фоне значительного увеличения числа заболевших коронавирусом во Франции с 30 октября был введен новый общенациональный карантин, который продлится как минимум до 1 декабря.

Число выявленных случаев коронавируса в Израиле выросло за сутки на 711, до 325 355, с вечера понедельника скончались два пациента с таким диагнозом, общее число умерших в стране с начала пандемии составило 2 736, сообщает министерство здравоохранения. По данным ведомства, сейчас в Израиле болеют 8 052 человека. В тяжелом состоянии находятся 319 пациентов, из них 124 нуждаются в искусственной вентиляции легких.

В Сербии за прошедшие сутки выявлено 4 994 больных коронавирусом. Общее число зараженных достигло 92 375. В последние сутки скончались 24 пациента, всего умерли 1 054, сообщило министерство здравоохранения страны. В воскресенье правительство Сербии ужесточило меры по борьбе с пандемией. С 17 ноября по 1 декабря запрещена работа ресторанов, кафе, ночных клубов, торговых центров и магазинов с 21:00 до 5:00. Исключение сделано для аптек, доставки еды и АЗС.

В Польше, по данным минздрава, распространенным во вторник, лабораторные исследования выявили 19 152 случая коронавируса. Общее количество зараженных с начала эпидемии составило 752 940. За сутки от коронавируса скончались 357 человек, общее число летальных случаев составило 10 848.

В России за последние сутки выявлено 22 410 случаев COVID-19, скончались 442 человека. За все время зафиксировано 1 971 013 случаев коронавируса, 33 931 скончались.

Коронавирус в Грузии

Согласно данным на утро 18 ноября правительственного сайта StopCov, в Грузии коронавирус диагностирован у 85 952 человек. 41 гражданин Грузии доставлен на лечение из других стран, 68 929 пациентов выздоровели, 778 скончались.

В карантине к этому времени находятся 2 797 человек, в стационарах под наблюдением медиков – 5 662, в ковид-гостиницах – 3 351.

С начала сентября в стране наблюдается ухудшение эпидситуации – суточный прирост инфицированных выражается уже в четырехзначной цифре и превосходит три тысячи.

Ухудшение эпидемиологической ситуации в стране вынудило правительство ввести новые ограничения. С 9 ноября в семи крупных городах Грузии введен запрет на передвижение с 22:00 до 05:00 часов как для пешеходов, так и для автотранспорта.

Запрет на передвижение касается жителей Тбилиси, Кутаиси, Батуми, Рустави, Зугдиди, Гори и Поти. В случае нарушения установленной меры предполагается штраф в размере двух тысяч лари.

Кроме того в семи крупных городах временно закрываются частные и муниципальные детские сады, а в автобусах и метро запрещаются стоячие места. Соблюдение ограничений будут контролировать водители и полицейские. Время ожидания транспорта для жителей увеличится, но люди будут находиться в масках на улице, что ограничит вероятность распространение коронавируса.

По материалам мировых СМИ