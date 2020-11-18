Байден "похоронит" проект "Северный поток – 2", пишут немецкие СМИ

Эксперты считают, что главной целью нового президента США станет полное закрытие проекта газопровода, для чего будет разработана особая стратегия

ТБИЛИСИ, 18 ноя – Sputnik. Германии нужно готовиться к закручиванию гаек со стороны Вашингтона в отношении газопровода "Северный поток — 2", так как после прихода Джо Байдена к власти смягчения политики США ждать не стоит, пишет журналист Bild Юлиан Рёпке. Об этом пишет РИА Новости.

В конце июля 2020 года американский сенат одобрил новый оборонный бюджет, который предусматривает введение дополнительных санкций против строительства газопровода. Уже действующие ограничительные меры распространятся на организации, занимающиеся прокладкой труб, и на причастные к этому страховые компании.

К столь неблагоприятному прогнозу Рёпке подтолкнули именно эти недавние санкции против участников российско-немецкого проекта. Автор статьи отмечает, что пока ограничений против немецких властей в повестке нет, однако Байден готов "похоронить" почти готовый "Северный поток — 2".

По мнению специалиста по энергетической безопасности Алана Райли, новые санкции заставят "Газпром" долго искать сертификационные и страховые компании, что замедлит реализацию проекта. Но главная цель Байдена, уверяет эксперт, закрыть проект, и для этого он готов разработать такую стратегию, которую поддержит сама Германия.

Райли считает, что Байден предложит Германии "обширный пакет по вопросам безопасности", нацеленный на то, чтобы заменить российский газ возобновляемыми ресурсами.

Бывший советник экс-президента Барака Обамы Бенджамин Шмитт из Гарвард-Смитсоновского центра отмечает, что и демократы, и республиканцы одинаково негативно настроены по отношению к трубопроводу из России в Германию.

Его позицию подтверждает и экс-генсек НАТО, бывший премьер-министр Дании Андерс Фог Расмуссен. Он сожалеет, что будущие санкции могут затронуть сертификационную компанию Det Norske Veritas, но, по его словам, большинство датчан "будут рады, если история "Северного потока — 2" закончится в наших водах".

Северный поток – 2

Проект "Северный поток - 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Газопровод проходит через территориальные воды или исключительные экономические зоны России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.

Американские власти пытаются навязать Евросоюзу поставки своего сжиженного природного газа. В декабре 2019 года президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет на 2020 год, который предусматривает санкции против газопроводов "Северный поток - 2" и "Турецкий поток". В результате швейцарская компания Allseas, занимавшаяся прокладкой газопровода, немедленно приостановила работу и отвела специальные суда.

При этом проект поддерживают Германия и Австрия, заинтересованные в надежных поставках топлива. За строительство также выступает Норвегия, правительству которой принадлежат 30 процентов акций компании Kvaerner – одного из подрядчиков строительства.